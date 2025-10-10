La temporada 4 de Invincible establece fecha de lanzamiento y presenta a Thragg con Lee Pace

Amazon Prime Video ha lanzado el primer adelanto de lo próximo “Invencible”Temporada 4, que se estrenará en marzo de 2026, en la Comic Con de Nueva York. También se ha elegido a uno de los villanos más peligrosos de la serie de cómics: Lee Pace dará voz al malvado Viltrumite Thragg.

La tercera temporada de “Invincible” emitió sus ocho episodios en febrero de 2025 y obtuvo una renovación anticipada para la quinta temporada en julio en la Comic Con de San Diego. También se reveló que Matthew Rhys dará voz a un personaje desconocido en la temporada 4.

Después de una pausa de casi tres años entre las dos primeras salidas del programa (más una pausa impopular a mitad de temporada en la temporada de segundo año), la temporada 3 fue un regreso a la forma para el programa y emocionó a los fanáticos con su acción de superhéroe ultraviolenta y sus convincentes historias de cómics.

La temporada 3 terminó con varios momentos de suspenso para Mark Grayson de Steven Yeun, también conocido como Invincible. Sobrevivió a la Guerra Invencible, donde el villano Angstrom Levy (Sterling K. Brown) reclutó un ejército de Invencibles de dimensiones alternativas para librar la guerra en la Tierra. El primer Invencible salvó el día, pero Rex Splode (Jason Mantzoukas) murió y varios héroes resultaron gravemente heridos. También se revela que Angstrom Levy sobrevivió teletransportándose a otro universo.

Justo cuando el mundo se está reconstruyendo, un Viltrumite trastornado llamado Conquest (con la voz del ex coprotagonista de Yeun en «Walking Dead», Jeffrey Dean Morgan) llega a la Tierra para estudiar la toma de posesión de la Tierra por parte de Invincible que aún no ha comenzado. Los dos tienen una batalla feroz, con la novia de Mark, Atom Eve (Gillian Jacobs), atrapada en el fuego cruzado. Justo cuando parece que Conquest asestó un golpe fatal tanto a Eve como a Invincible, los poderes de Eve reconstruyen su cuerpo e incapacita al malvado Viltrumite. Con Conquest derrotado, Invincible revela que adoptará una postura más favorable a matar para acabar con sus villanos. También se está formando lentamente un ejército alienígena de Sequid, Cecil Stedman (Walton Goggins) mantiene encarcelada en secreto a Conquest, la Bestia de Batalla hambrienta de batalla está viva y el detective demoníaco Damien Darkblood está convocando a un monstruo infernal para luchar contra Invencible.

Mira el avance de la temporada 4 a continuación.