La temporada 3 de ‘The Comeback’ emite Tim Bagley, Matt Cook, Jack O’Brien

«El regreso» – que se estrenó en HBO En 2005, regresó en 2014 y ahora está filmando su tercera temporada, ha encontrado su elenco de la temporada 3.

Tim BagleyMatt Cook, Jack O’Brien y Ella Stiller protagonizarán la nueva (y supuesta «temporada» final «) de la comedia, junto con la cocreadora de la serie, Lisa Kudrow, quien repite su papel de actriz Valerie Cherish. Los detalles sobre los nuevos personajes aún no se han anunciado.

Bagley está representado por artistas y representantes y entretenimiento de marco. Cook está representado por Michelle Jannone, innovadores artistas, y Lichter, Grossman, Nichols, Feldman, Rogal, Shikora y Clark. O’Brien está representado por CAA. Stiller está representado por Strand Entertainment y Buchwald.

Además de Kudrow, el elenco que regresa también incluye a Dan Bucatinsky como Billy Stanton, publicista de Valerie; Laura Silverman como Jane Benson, productora del reality show de Valerie; y Damian Young como el esposo de Valerie, Mark Berman.

Kudrow creó «el regreso» con Michael Patrick King. Ambos sirven como productores ejecutivos junto a Bucatinsky y John Melfi.

