La temporada 3 de ‘Percy Jackson’ emite a Dafne Keen, Saara Chaudry

«Percy Jackson y los olímpicos«La temporada 3 está completando su elenco.

Variedad ha confirmado que Dafne Keen y Saara Chaudry ha conseguido papeles recurrentes en la tercera temporada de la Disney+ Show, que se basa en la serie de libros Rick Riordan del mismo nombre. Keen protagonizará Artemisa, la diosa griega de la caza y la luna. Chaudry interpretará a Zoë Nightshade, uno de los tenientes de Artemis.

Ni Keen ni Chaudry son un extraño en la casa del ratón. Keen es mejor conocida por interpretar a Laura/X-23 en la película «X-Men» «Logan», un papel que repitió en la película «Deadpool y Wolverine». «Logan» fue producido antes de que la franquicia «X-Men» fuera adquirida por Disney en su fusión con 21st Century Fox, mientras que «Deadpool y Wolverine» marcó su debut oficial en el universo cinematográfico Marvel de Disney. También protagonizó la serie «Star Wars» «The Acólito» en Disney+. Chaudry apareció anteriormente en el Disney+ muestra «The Muppets Mayhem» y «The Mysterious Benedict Society».

La descripción oficial de Artemis dice: «Ella prefiere la libertad del aire libre a la política y la formalidad de Olympus. Sus cazadores inmortales son sus constantes compañeros, y tiene poco contacto con los mortales, lo que la hace un poco fuera de contacto con la cultura humana moderna. Ella es un luchador real y honorable que se defenderá de los desafíos».

Se dice que Nightshade es «teniente fiel a Artemisa y primero entre los cazadores inmortales, Zoë Nightshade ha estado en el lado de Artemisa durante más de 2.000 años. Es una guerrera fuerte y, a veces, demasiado grave de manera que divierte los semid

Keen es representado por Independent Talent Group, Uta, Liebman Entertainment, Goodman Genow y Public Eye Communications. Chaudry es representado por la agencia de talentos de los personajes y los artistas innovadores.

«Percy Jackson y los olímpicos» fue Renovado para la temporada 3 Antes del estreno de la temporada 2, que está programado para el 10 de diciembre. La producción está actualmente en curso en la temporada 3 en Vancouver. Keen y Chaudry son las últimas nuevas incorporaciones a la temporada 3 junto a Levi Chrisopulos y Olive Abercrombie, quienes interpretará a Nico di Angelo y Bianca.

La temporada 2 de la exitosa serie, las estrellas de Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn y Daniel Diemer.

La temporada 2 de «Percy Jackson and the Olympians» se basará en el segundo libro de la serie titulado «El mar de monstruos». La temporada seguirá los eventos después de que se rompa la frontera protectora de Camp Half-Blood, donde Percy se embarcará en un viaje al mar de monstruos para salvar a Grover y encontrar lo único que puede salvar el campamento a mitad de la sangre: el vellón dorado.

Created by Rick Riordan and Jonathan E. Steinberg, Season 2 of “Percy Jackson and the Olympians” is executive produced by Steinberg and Dan Shotz alongside Rick Riordan, Rebecca Riordan, Craig Silverstein, The Gotham Group’s Ellen Goldsmith-Vein, Bert Salke, The Gotham Group’s Jeremy Bell, DJ Goldberg, James Bobin, Jim Rowe, Albert Kim, Jason Ensler y Sarah Watson.

The Hollywood Reporter dio la noticia de los castings Keen y Chaudry.