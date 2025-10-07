La temporada 3 de ‘One-Punch Man’ establece a Hulu, Disney+, Fecha de transmisión de Netflix

La espera casi ha terminado para los fanáticos de la querida sátira de superhéroes.

Principal manga y anime plataforma Viz Media ha revelado que la muy esperada tercera temporada de «One-Punch Man» se estrenará el 12 de octubre en múltiples plataformas de transmisión en todo el mundo.

La nueva temporada estará disponible en Hulu en los Estados Unidos y Disney+ en Canadá, con Netflix llevando la serie en América Latina, Australia y Nueva Zelanda. Los fanáticos en América Latina y Oceanía también podrán transmitir el estreno en Crunchyroll.

El anuncio marca un importante despliegue multiplataforma para el anime global de éxito, que sigue las aventuras de Saitama, un héroe abrumado que derrota a todos los oponentes con un solo golpe. La adquisición de Viz Media abarca los derechos teatrales, de televisión, digital, de entretenimiento doméstico, auxiliar y de mercancías en América del Norte, América Latina y Oceanía.

La temporada 3 se acelera con el arco de la Asociación Monster, mientras los héroes de la Clase S se unen para rescatar a un rehén tomado por monstruos que reclaman afiliación con la organización villana. La historia también sigue a Garou, un «monstruo humano» que se despierta en el escondite de la Asociación de Monstruos después de ser capturado durante la batalla.

La serie, adaptada del manga creada por uno e ilustrada por Yusuke Murata, ha logrado un éxito notable con más de 35 millones de copias en circulación. El manga original se está serializado en el sitio webcomic de Shueisha Tonari No Young Jump.

Makoto Furukawa regresa al protagonista de voz Saitama, con Kaito Ishikawa repitiendo su papel de Genos. La producción presenta la dirección de Shinpei Nagai, composición de la serie de Tomohiro Suzuki y animación del personal de JC.

Las temporadas 1 y 2 actualmente están transmitiendo en Hulu en los Estados Unidos y Netflix en Canadá y América Latina. Las compras digitales están disponibles a través de Amazon Prime Video, Apple TV, Google TV y Fandango en casa.

El anime se estrenó por primera vez en octubre de 2015, ganando aclamaciones generalizadas por su versión satírica de los tropos de superhéroes y las impresionantes secuencias de acción. La segunda temporada siguió en 2019.