La temporada 3 de ‘Jujutsu Kaisen’ establece la fecha de estreno, presenta el teaser

La tercera temporada de «Jujutsu kaisen«Se estrenará en enero de 2026, Crunchyroll revelado durante un especial de quinto aniversario de transmisión en vivo para el crunchyroll Anime Serie galardonada.

Crunchyroll transmitirá la nueva temporada exclusivamente en todo el mundo, excluyendo Asia, con episodios que caen semanalmente el mismo día que su transmisión japonesa. La próxima temporada, también conocida como «Jujutsu Kaisen el juego de sacrificio», adaptará el manga arco del mismo nombre.

El primer tráiler teaser muestra al protagonista Yuji Itadori que lidia con conflicto y desesperación después de creer que mató a numerosas personas durante el «incidente de Shibuya». La vista previa también presenta una intensa batalla entre Yuji y Yuta Okkotsu, el personaje principal de la película de precuela «Jujutsu Kaisen 0», junto con una confrontación acalorada entre el nuevo personaje Naoya Zen’in y Choso. Breves apariciones de Megumi Fushiguro, Yuki Tsukumo y Maki Zen’in completan el teaser.

MAPPA regresa como el estudio de animación, con la dirección y la redacción de guiones de la serie de manejo de Shota Goshozono y Hiroshi Seko. Yosuke Yajima y Hiromi Niwa proporcionarán diseños de personajes.

El elenco de voz japonés incluye a Junya Enoki como Yuji Itadori, Yuma Uchida como Megumi Fushiguuro, Daisuke Namikawa como Choso y Megumi Ogata como Yuta Okkotsu.

Basado en el manga de Gege Akutami, «Jujutsu Kaisen» ha vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo. El manga concluyó su carrera en Weekly Shonen Jump en septiembre de 2024. La primera temporada de anime se emitió desde octubre de 2020 hasta marzo de 2021, seguido de una segunda temporada que cubre el inventario oculto/muerte prematura de muerte y incidentes de Shibuya desde julio hasta diciembre de 2023.

La serie obtuvo honores del Anime of the Year en los Crunchyroll Anime Awards en 2021 y 2024. La película teatral «Jujutsu Kaisen 0» ganó la mejor película de anime en los Premios de Anime Crunchyroll 2023 y asustó aproximadamente $ 180 millones en la taquilla global.

El anime es producido por Toho Animation, con Viz Media publicando el manga en los Estados Unidos

Mira el teaser aquí: