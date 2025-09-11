La temporada 3 de ‘Big Little Lies’ en HBO

«Grandes mentiras«La temporada 3 está oficialmente en proceso en HBO.

Variedad Se enteró de que la cocreadora de «Sr. y Sra. Smith», Francesca Sloane, ha abordado el proyecto para escribir y producir la tercera temporada de la exitosa serie. Sloane se ejecutará a David E. Kelley, Nicole Kidman y Reese Witherspoon.

La noticia llega cuando Sloane ha firmado un acuerdo general de dos años en HBO, mientras que recientemente se anunció que filmar en la temporada 2 de «Mr. y Sra. Smith» en Amazon Prime Video se había retrasado indefinidamente.

Los rumores han sido desenfrenados de que una nueva entrega de la serie estaba en proceso, pero no se ha confirmado fuera de manera ofiicialmente. La temporada 1 se basó en la novela del mismo nombre de Liane Moriarty, mientras que la segunda temporada fue basada en el material original de Moriarty. Una novela secuela se publicará en 2026.

«Big Little Lies» debutó originalmente en 2017 y tenía la intención de ser una serie limitada. El programa encontró un gran éxito crítico en su lanzamiento, ganando a Emmys a la mejor serie limitada, la mejor actriz en una serie limitada (Kidman), la mejor actriz de apoyo en una serie limitada (DERN) y más.

No mucho después, HBO anunció que el programa regresaría para una segunda temporada. Gran parte del elenco principal regresó, con Meryl Streep también uniéndose a la segunda temporada en el papel de Mary Louise Wright.

