La temporada 2 ‘presunta inocente’ los elige a Matthew Rhys

Matthew Rhys es la última incorporación al elenco de «Presunto inocente«Temporada 2, Variedad ha aprendido.

Rhys aparecerá en la segunda temporada del drama legal junto con Lidera previamente anunciada Rachel Brosnahan. La primera temporada de la serie, que debutó en 2024, se basó en el libro del mismo nombre de Scott Turow. La segunda temporada se basará en el libro «Disección de un asesinato» de Jo Murray, que se publicará en 2026.

Los detalles exactos de la trama y el personaje se mantienen en secreto, pero la descripción del editor Pan Macmillan afirma: «Cuando Leila Reynolds (Brosnahan) recibe su primer caso de asesinato, está sorprendida por lo alto que es: el asesinato de un juez bien respetado y conocido. Este no debería ser el tipo de caja de ella; está más allá de su experto. Pero el Demandante, el Mill Mill, es claro.

Esto marca el segundo Apple TV+ papel para Rhys, ya que está listo para protagonizar el próxima serie «Widow’s Bay» para el streamer. También protagonizará junto a John Krasinski en «Silent River» para Amazon Prime Video, y se verá en la serie de Netflix «The Beast in Me» en noviembre. Los otros créditos recientes de Rhys incluyen «Hacia Zero» para Britbox y BBC1 y las películas «Saturday Night» y «Hallow Road». Rhys es quizás mejor conocido por su papel protagonista en el drama espía de la Guerra Fría de FX «The Americans», por el cual ganó un Premio Emmy en 2018. También protagonizó la serie «Perry Mason» de HBO durante dos temporadas.

Es representado por CAA, contenido anónimo y agentes unidos.

David E. Kelley desarrolló «presunto inocente» para la televisión y se desempeña como productor ejecutivo y co-showrunner bajo su banner de David E. Kelley Productions (DEKP). Erica Lipez también servirá como Co-showrunner y productora ejecutiva en la temporada 2. JJ Abrams y Rachel Rusch Rich Ejecution Product for Bad Robot Productions. Matthew Tinker de DeKP también produce ejecutivo. Jake Gyllenhaal, que protagonizó la temporada 1, producirá productores ejecutivos a través de nueve historias. Dustin Thomason también sirve como productor ejecutivo junto con Brosnahan. Turow es un productor co-ejecutivo, al igual que Murray. Warner Bros. Television es el estudio.

La temporada 1 de la «presunta inocente» debutó con el aclamado crítico y popular cuando se lanzó en junio de 2024. La primera temporada ha recibido cuatro nominaciones al Emmy: el mejor actor principal en una serie limitada o de antología (Gyllenhaal), el mejor actor de apoyo en una serie limitada o de antología (Bill Camp & Peter Sarsgaard) y mejor accesorios de apoyo en una serie limitada o limitada (Ruth Negga).