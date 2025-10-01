La temporada 2 ‘presunta inocente’ emite Fiona Shaw

Fiona Shaw es la última incorporación al elenco de «Presunto inocente«Temporada 2, Variedad ha aprendido.

Shaw aparecerá junto a anunciado previamente Lidera de la serie Rachel Brosnahan así como a los miembros del elenco Matthew Rhys, Courtney B. Vance y Jack Reynor. La primera temporada de la serie, que debutó en Apple TV+ En 2024, se basó en el libro del mismo nombre de Scott Turow. La segunda temporada se basará en el libro «Disección de un asesinato» de Jo Murray, que se publicará en 2026.

Los detalles exactos de la trama y el personaje se mantienen en secreto, pero la descripción del editor Pan Macmillan afirma: «Cuando Leila Reynolds (Brosnahan) recibe su primer caso de asesinato, está sorprendida por lo alto que es: el asesinato de un juez bien respetado y conocido. Este no debería ser el tipo de caja de ella; está más allá de su experto. Pero el Demandante, el Mill Mill, es claro.

Esto marca la segunda serie de Shaw con Apple TV+, siguiendo su papel en la comedia oscura «Bad Sisters». Shaw recibió anteriormente dos nominaciones al Emmy por su papel en «Killing Eve» y otro por «Fleagbag». Sus otros roles de televisión recientes incluyen «True Detective: Night Country», «Andor» y «Baptiste». En el cine, es conocida por protagonizar la franquicia «Harry Potter», «My Left Foot» y «Enola Holmes», entre otros. Shaw también es una actriz de escenario muy acumulada, que ha ganado múltiples premios Olivier y recibió una nominación al premio Tony.

Ella es representada por CAA y entretenimiento sin título.

David E. Kelley desarrolló «presunto inocente» para la televisión y se desempeña como productor ejecutivo y co-showrunner bajo su banner de David E. Kelley Productions (DEKP). Erica Lipez también servirá como Co-showrunner y productora ejecutiva en la temporada 2. JJ Abrams y Rachel Rusch Rich Ejecution Product for Bad Robot Productions. Matthew Tinker de DeKP también produce ejecutivo. Jake Gyllenhaal, que protagonizó la temporada 1, producirá productores ejecutivos a través de nueve historias. Dustin Thomason también sirve como productor ejecutivo junto con Brosnahan. Turow es un productor co-ejecutivo, al igual que Murray. Warner Bros. Television es el estudio.

La temporada 1 de la «presunta inocente» debutó a la aclamación crítica y popular cuando se lanzó en junio de 2024. La primera temporada recibió cuatro nominaciones al Emmy: el mejor actor principal en una serie limitada o de antología (Gyllenhaal), el mejor actor de apoyo en una serie limitada o de antología (Bill Camp & Peter Sarsgaard) y la mejor accesorios de apoyo en una serie limitada o Anthology (Ruth Neygga).