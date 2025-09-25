La temporada 2 de ‘Running Point’ agrega ocho estrellas invitadas

«Punto de ejecución«Está construyendo su elenco para la temporada 2 con la adición de ocho estrellas invitadas recurrentes.

Las nuevas incorporaciones al Netflix basketball comedy are: Robert Townsend (The Bear, Before), Ken Marino (The Residence, The Other Two), Tommy Dewey (Casual, Saturday Night), Richa Moorjani (Never Have I Ever, Fargo), Jake Picking (Top Gun: Maverick, Hollywood), Blake Anderson (Workaholics, Game Over, Man!), Duby Maduegbunam (Caught Up, Sistas), and Aliyah Turner (Power Book III: Raising Kanan).

Las descripciones completas de los personajes se pueden encontrar a continuación.

Además, los miembros recurrentes del elenco Justin Theroux y Uche Agada han sido superados al estado regular de la serie para la temporada 2.

Las nuevas incorporaciones aparecerán junto con los miembros del reparto que regresan Kate Hudson, Drew Tarver, Scott MacArthur, Brenda Song, Fabrizio Guido, Chet Hanks y Toby Sandeman. Las estrellas invitadas recurrentes que regresan incluyen a Max Greenfield, Jay Ellis, Roberto Sánchez, Jon Glaser, Scott Evans, Rob Huebel, Marissa Reyes, Justin Hurtt-Dunkley.

«Running Point» debutó originalmente en Netflix en febrero y se renovó rápidamente para una segunda temporada. El programa finalmente pasó cinco semanas en la lista global de televisión de Top 10 en inglés de Netflix.

La sinopsis oficial de la temporada 1 establece:

«Cuando un escándalo obliga a su hermano a renunciar, Isla Gordon (Hudson) es nombrada Presidenta de las Ondas de Los Ángeles, una de las franquicias profesionales de baloncesto más estrechas y su negocio familiar. Ambiciosa y a menudo pasada por alto, Isla tendrá que demostrarle a sus hermanos escépticos, la junta y la comunidad deportiva más grande que era la opción correcta para el trabajo».

Mindy Kaling, Ike Barinholtz y David Stassen sirven como escritores y productores ejecutivos, con Stassen también sirviendo como showrunner. El ejecutivo de Hudson produce además de protagonizar. Howard Klein, Jeanie Buss y Linda Rambis también producen productores ejecutivos, con Jordan Rambis produciendo. La serie es producida por Kaling International de Mindy Kaling en asociación con Warner Bros. Television, donde Kaling está bajo un acuerdo general.

Descripciones de personajes:

Robert Townsend juega «Norm STinson», un excelente entrenador de baloncesto veterano (y gruñón) que sabe cómo sacar lo mejor de sus equipos, pero no siempre cómo comunicarse.

Ken Marino interpreta a «Al Fleischman», el autopompuesto «I Logry del Condado de Orange» que quiere mejores asientos en la cancha para las olas de Los Ángeles.

Tommy Dewey interpreta a «Magnus», el gerente general de los Toronto Trappers.

Richa Moorjani interpreta a «Aruna», el contador estrella increíblemente contundente de Los Ángeles Waves que puede fingir su camino en cualquier cantidad de obstáculos financieros.

Jake Picking juega «Tommy White», el nuevo armador estrella de los bisos de Los Angeles Waves.

Blake Anderson interpreta a «Leroy» – Cam’s Wild y Sober Companion.

Duby Maduegbunam interpreta a «Benson», el nuevo jugador de baloncesto en las olas de Los Ángeles.

Aliyah Turner interpreta a «Zoé Debay», una ex estrella infantil hermosa y segura que ahora está a punto de convertirse en una actriz de la lista A.

Más por venir …