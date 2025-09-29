La temporada 2 de ‘Ransom Canyon’ comienza la producción, los proyectan Patricia Clarkson

«Cañón de rescate«La temporada 2 está oficialmente en producción, con Patricia Clarkson Unirse al elenco en un papel de estrella invitada.

Clarkson ha sido elegido como Claire O’Grady, la madre del personaje de Minka Kelly, Quinn. Josh Duhamel lidera el elenco junto a Kelly, con asuntos de series adicionales como Lizzy Greene, Garrett Wareing, Jack Schumacher, Marianly Tejada y Casey W. Johnson. El elenco recurrente incluye a Ben Robson, Heidi Engerman, Tatanka significa, Justin Johnson Cortez, Kenny Miller, Philip Winchester, Jennifer Ens, Brett Cullen y Niko Guardado

Como se anunció anteriormente, Johnson ha sido promovido a la serie regular para la segunda temporada, mientras que la temporada 1 está protagonizada por Eoin Macken y Andrew Liner no regresarán.

«Estamos encantados de volver y no podemos esperar para subir el vapor, el drama … y el romance que los fanáticos del rescate han llegado a amar», dijo el creador y showrunner de la serie April Blair.

«Ransom Canyon» está filmando en Netflix Estudios en Albuquerque, nm. La temporada 1 de la serie debutó en abril y demostró ser un éxito inmediato, con la primera temporada pasando cuatro semanas en la lista Global Top 10 TV (English).

La descripción oficial de la temporada 2 establece: «El futuro de Ransom Canyon se mantiene en el equilibrio a medida que las dinastías de ganadería continúan compitiendo por el poder, y llegan nuevas caras, amenazando las vidas y los amores de esta pintoresca ciudad occidental».

Blair desarrolló la serie y se desempeña como productor ejecutivo y showrunner. Dan Angel y Bradley Gardner Ejecutive producen, con Duhame y Kelly Ejecutivo produciendo además de protagonizar.