La temporada 2 de ‘Landman’ teaser le da la bienvenida a Sam Elliott al parche de aceite

Paramount+ ha lanzado el primer avance de teaser para «Tendero«Temporada 2.

Como se anunció anteriormente, la segunda temporada de la exitosa serie dramática se estrenará el 16 de noviembre. En el teaser, Cami Miller (Demi Moore) se afirma a sí misma como la nueva propietaria única de M-Tex Oil después de la muerte de su esposo en la temporada 1. El avance también ofrece un primer vistazo al personaje de Sam Elliott, conocido solo como TL o «Pop» como Tommy (Billy Bob) lo llama. No hay más detalles disponibles sobre el personaje.

Mira el teaser completo a continuación.

La logline oficial para «Landman» afirma que está «ambientada en los proverbiales Boomtowns de West Texas y es una historia moderna de la fortuna en el mundo de las plataformas petroleras. Basado en el notable podcast de 11 partes 'Boomtown' de los entretenimientos imperativos y de Texas, la serie es una historia de arriba/abajo de las iguales de las iguales de las iguales de los billetes de los billetes de los billetes de los asuntos de los asuntos de los boom, es un billete de los boom lo que empeñan los billetes de Boom, es un billete de los boom asos, es un ascenso de los ascendentes de las cervezas.

Junto con Moore, Thornton y Elliott, el elenco de la temporada 2 también incluye a Andy García, Ali Larter, Jacob Lofland, Michelle Randolph, Paulina Chávez, Kayla Wallace, Mark Collie, James Jordan y Colm Feore.

El espectáculo fue bien recibido por el público tras su lanzamiento. Según los datos de transmisión de Nielsen, el programa ocupó el puesto número 8 en la lista Top 10 para todos los originales SVOD para el cuarto trimestre de 2024. Según Paramount, el programa también tuvo el estreno global más visto de cualquier serie en la historia de Paramount+. Thornton también atrapó una nominación al Globo de Oro al Mejor Actor en una serie dramática por su trabajo en el programa.

Taylor Sheridan co-creó «Landman» con Christian Wallace, y ambos también sirvieron como productores ejecutivos. Los productores ejecutivos adicionales incluyen a David C. Glasser, David Hutkin, Ron Burkle, Bob Yari, Thornton, Geyer Kosinski, Michael Friedman, Stephen Kay, Dan Friedkin y Jason Hoch por Imperative Entertainment, y JK Nickell y Megan Creydt para Texas Monthly. Tommy Turtle sirve como coproductor ejecutivo. La serie es producida por Paramount Television Studios (anteriormente MTV Entertainment Studios), 101 Studios y Sheridan’s Bosque Ranch Productions.