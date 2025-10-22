La temporada 2 de ‘High Potential’ agrega al alumno de ‘All My Children’ Aiden Turner

“Alto potencial” ha elegido a Aiden Turner para el papel de estrella invitada de la segunda temporada.

Turner aparecerá en el final de mitad de temporada como Rhys, quien es descrito como «un especialista en recuperación de arte, ingenioso y bien formado, con la tenacidad de un fiscal y los instintos de un detective experimentado. A partes iguales, culto y conocedor de la calle, Rhys navega por el turbio mundo de las obras maestras robadas».

A continuación se puede ver un primer clip de Turner en el final de mitad de temporada. El episodio se transmitirá el 28 de octubre a las 10 p.m. ET/PT y se transmitirá al día siguiente en Hulu.

Turner es mejor conocido por su larga participación en la popular telenovela «All My Children». Interpretó a Aidan Devane en más de 500 episodios de la serie entre 2002 y 2009. Turner también protagonizó la telenovela «If Loving You Is Wrong» del creador Tyler Perry. Sus otros créditos incluyen programas como “Agents of SHIELD” y “NCIS: Los Angeles”, así como películas como “Mindcage” y “Hunting Souls”.

Está representado por NTA Talent Agency y Brave Artists Management.

“High Potential” debutó con su segunda temporada en septiembre. Kaitlin Olson regresa como Morgan, “una madre soltera con una mente excepcional, cuya habilidad poco convencional para resolver crímenes conduce a una asociación inusual e imparable con un detective experimentado que sigue las reglas (Daniel Sunjata)”.

El elenco también incluye a Javicia Leslie como Daphne, Deniz Akdeniz como Lev “Oz” Ozdil, Amirah J como Ava, Matthew Lamb como Elliot, Steve Howey como Nick Wagner y Judy Reyes como Selena.

La serie está basada en el drama francés “Haut Potentiel Intellectuel (HPI)”. Drew Goddard desarrolló la versión estadounidense y es productor ejecutivo a través de Goddard Textiles junto con Sarah Esberg. Todd Harthan se desempeña como productor ejecutivo y showrunner. Olson también es productor ejecutivo, al igual que Marc Halsey. 20. Televisión es el estudio.