La temporada 2 de ‘Cross’ fija la fecha de lanzamiento en 2026 y lanza el primer avance

“Cruz“La temporada 2 llegará oficialmente en 2026.

Como parte del programa Comic-Con de Nueva York panel, se reveló que la segunda temporada de la Video Amazon Prime El drama debutará con sus primeros tres episodios el 11 de febrero, y los nuevos episodios se publicarán semanalmente hasta el 18 de marzo. Amazon también presentó el primer adelanto de la nueva temporada, que se puede ver a continuación.

Aldis Hodge regresa como Alex Cross, basado en el personaje de la novela de James Patterson. El lema oficial de la temporada 2 dice: «Cross está persiguiendo a un justiciero despiadado que está persiguiendo a magnates multimillonarios corruptos».

Junto con Hodge, el elenco de la temporada 2 incluye las nuevas incorporaciones Matthew Lillard, Jeanine Mason y Wes Chatham, así como las estrellas que regresan Isaiah Mustafa, Alona Tal, Samantha Walkes, Juanita Jennings, Caleb Elijah, Melody Hurd y Johnny Ray Gill.

“Cross” fue desarrollada para televisión por Ben Watkins, quien también se desempeña como productor ejecutivo y showrunner. Hodge es productor ejecutivo además de protagonista. Sam Ernst, Jim Dunn, J. David Shanks, Aiyana White, Craig Siebels, Owen Shiflett, Patterson, Bill Robinson y Patrick Santa también son productores ejecutivos. La serie está producida por Amazon MGM Studios y Paramount Television Studios.

“Cruz” era renovado para su segunda temporada antes del estreno de la primera temporada. La serie fue bien recibida tanto por la crítica como por el público en su lanzamiento inicial, y Amazon reclamó el programa. atrajo a 40 millones de espectadores en sus primeros 20 días de disponibilidad.

El programa se había puesto inicialmente en desarrollo en Amazon. allá por 2020. Morgan Freeman interpretó anteriormente a Cross en dos películas: «Kiss the Girls» en 1997 y «Along Came a Spider» en 2001. Luego, Tyler Perry lo interpretó en la película «Alex Cross», que se estrenó en 2012.