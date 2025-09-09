La temporada 2 de ‘Chilifting Gears’ emite Gabriel Iglesias, Lori Greiner

Gabriel Iglesias Y Lori Greiner está listo para la estrella invitada en «Engranajes de cambio«Temporada 2, Variedad ha aprendido exclusivamente.

Tanto Iglesias como Greiner se jugarán en el abecedario Comedia de múltiples cámaras, que regresa para su segunda temporada el 1 de octubre en ABC y transmitiendo al día siguiente en Hulu. Tim Allen y Kat Dennings protagonizan el programa junto con Seann William Scott, Daryl «Chill» Mitchell, Maxwell Simkins y Barrett Margolis.

Las estrellas invitadas adicionales en la temporada 2 incluyen a las ex coprotagonistas de «Mejoras para el hogar» de Allen, Patricia Richardson, Debbe Dunning y Richard Karn, así como la ex coprotagonista de «Dollface» de Dennings, Lilly Singh y La Dodgers Mookie Betts. La coprotagonista de «Last Man Standing» de Allen, Nancy Travis, volverá a la estrella invitada, al igual que Jenna Elfman.

Esto marcará la segunda colaboración en pantalla entre Iglesias y Allen, ya que Iglesias apareció anteriormente en la serie Disney+ de Allen «The Santa Clauses». Greiner, quien actualmente aparece en la serie ABC «Shark Tank», se jugó anteriormente en su compañero ABC Multi-Cam «Dr. Ken».

Además de su carrera estelar como comediante, Iglesias también es un actor consumado. Es conocido por protagonizar el «Sr. Iglesias» de múltiples cámaras de Netflix, así como programas como «Cristela» y películas como las dos películas de «Magic Mike», «Space Jam: A New Legacy» y «Dora and the Search for Sol Dorado».

Es representado por CAA, Arsonhouse Entertainment y Hirsch Wallerstein Hayum.

Además de su papel en «Dr. Ken», Greiner también se ha jugado en espectáculos como «Grace y Frankie», «Little America» ​​y «Baskets». Greiner es mejor conocido por su emprendimiento, que incluye el diseño de productos de consumo, artículos para el hogar y mucho más. También presenta el popular programa de QVC «Clever & Unique Creations».

La logline oficial para «cambios de marcha» establece que sigue a «Matt (Allen), el terco y viudo propietario de un taller de restauración de automóviles clásico. Cuando su hija separada, Riley (Dennings) y sus hijos se mudan a su casa, la verdadera restauración comienza».

El ejecutivo de Allen produce junto con Michelle Nader, Marty Adelstein, Becky Clements, Richard Baker, Rick Messina, John Pasquin, Jim Patterson, Bob Daily y John Amodeo. Dennings sirve como productor. 20th Television es el estudio.