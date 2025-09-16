La temporada 2 de ‘alto potencial’ emite a Keith Carradine en el papel invitado

Keith Carradine está listo para estrella invitada en un episodio de «Alto potencial«Temporada 2, Variedad ha aprendido exclusivamente.

La segunda temporada del abecedario La serie Drama se lanza esta noche, el 16 de septiembre. Carradine protagonizará la serie como Newmeyer, cuya descripción oficial del personaje establece: «Este arrogante magnate de los negocios ha hecho una fortuna en la fabricación … pero puede haber cruzado una línea que pone ganancias sobre la vida de las personas».

La carrera en pantalla de Carradine se remonta a cinco décadas. Es conocido por sus papeles en películas como «McCabe y Mrs. Miller» de Robert Altman, «Thieves Like Us» y «Nashville», así como «Pretty Baby» de Louis Malle y «Welcome to LA» de Alan Rudolph entre muchos, muchos otros. Su canción «I’m Easy» de «Nashville» ganó el Premio de la Academia AAWRD y el Globo de Oro a la Mejor Canción y fue un sencillo de Billboard Top Ten. Sus créditos recientes incluyen el thriller de Blumhouse «Tear», la primera temporada de «Fargo» de FX y «Fear the Walking Dead».

Kaitlin Olson lidera el elenco de «alto potencial» como madre soltera con un coeficiente intelectual increíblemente alto que consigue un trabajo como consultor para los crímenes de resolución de LAPD. El elenco también incluye a Daniel Sunjata, Javicia Leslie, Deniz Akdeniz, Amirah J, Matthew Lamb, Steve Howey y Judy Reyes.

«Alto potencial» se basa en la serie francesa «Haut Potentiel Intellectuel» o «HPI». Drew Goddard creó la serie y las producciones ejecutivas junto con Sarah Esberg a través de Goddard Textiles. Todd Harthan se desempeña como productor ejecutivo y showrunner, con Marc Halsey y Olson también productores ejecutivos. 20th Television es el estudio.