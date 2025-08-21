La temporada 2 de ‘A Man on the Inside’ establece la fecha de lanzamiento de Netflix

Netflix ha establecido la fecha de estreno para «Un hombre en el interior«Temporada 2.

Los ocho episodios de la segunda temporada del programa debutarán el 20 de noviembre. Ted Danson regresa en el papel de Charles Nieuwendyk, esta vez investigando un nuevo misterio en un nuevo entorno. Netflix también ha dejado caer algunas fotos de primera vista de la temporada 2, que se pueden ver a continuación.

Los detalles de la trama se han mantenido en secreto hasta ahora, pero la sinopsis oficial para la temporada 2 afirma:

«Ansioso por asumir otro gran caso encubierto, Charles Nieuwendyk (Danson) tiene su oportunidad cuando un misterioso chantaje se dirige al presidente de Wheeler College, Jack Berenger (Max Greenfield), quien alista a Charles para ir a Underconser como profesor. ¿Quién está haciendo estas amenazas? ?

«Mientras tanto, su hija Emily (Mary Elizabeth Ellis) está inspirada en los cambios en su padre y descubre una pasión que hace mucho tiempo, mientras que Pi Julie (Lilah Richcreek Estrada) se embarca en su propio viaje de crecimiento mientras se vuelve a conectar con una figura importante de su pasado», continúa la sinopsis.

El elenco de la temporada 2 también incluye a Stephanie Beatriz, Michaela Conlin, Lisa Gilroy, Stephen McKinley Henderson, Madison Hu, Sam Huntington, Jason Mantzoukas, Constance Marie, Linda Park, David Strathairn y Jill Talley.

La temporada 1 de «A Man on the Inside» debutó en noviembre de 2024 a una brillante recepción de audiencias y críticos. La comedia de una sola cámara permaneció en la lista de televisión inglesa de Netflix Top 10 durante cinco semanas, mientras que Danson recibió nominaciones a los premios Globe y SAG por su trabajo en la serie. Netflix anunció la renovación de la temporada 2 menos de un mes después de que se estrenó.

La serie se basa en el documental «The Mole Agent». Mike Schur creó la serie y sirve como productor ejecutivo a través de Fremulon. Morgan Sackett también es productor ejecutivo junto con David Miner de 3 Arts Entertainment, Maite Alberdi y Marcela Santibañez de los producciones de Micromundo, y Julie Goldman y Christopher Clements de Motto Pictures. Universal Television es el estudio.

Un hombre por dentro. Stephanie Beatriz como Didi en el episodio 201 de un hombre en el interior. Cr. Cortesía de Netflix © 2025

Cortesía de Netflix

Un hombre por dentro. (L a r) Mary Elizabeth Ellis como Emily, Eugene Cordero como Joel en el episodio 203 de un hombre en el interior. Cr. Colleen E. Hayes/Netflix © 2025

Colleen E. Hayes/Netflix

Un hombre por dentro. (L a R) Mary Steenburgen como Mona, Ted Danson como Charles en el episodio 201 de un hombre en el interior. Cr. Colleen E. Hayes/Netflix © 2025

Colleen E. Hayes/Netflix