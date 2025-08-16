La temperatura en Bandung se siente más fresca por la mañana y la noche, esta es la explicación de BMKG

BandungVIVA – Los residentes de la ciudad de Bandung y sus alrededores están ocupados quejándose temperatura aire que se sintió por encima frío de lo habitual en los últimos días. Esta condición se siente más en la mañana y la noche, donde la temperatura incluso cayó para llegar a docenas de grados Celsius.

Este fenómeno es una conversación cálida, especialmente porque el aire frío no solo se siente por la noche, sino que también comienza a interferir con las actividades durante el día.

Coordinador Bmkg La provincia de Java Occidental, Teguh Rahayu, explicó que las temperaturas frías que se sienten hoy en día son causadas por una serie de factores atmosféricos. Una de ellas es la temperatura de la superficie del mar alrededor de Indonesia, que aún está cálida.

Además, Teguh dijo que la actividad de las ondas atmosféricas en la región de Java Occidental y la existencia de circulación del ciclón también desencadenaron la convergencia o la desaceleración del viento en partes de Indonesia, incluidos Bandung Raya y Lembang.

«La combinación de estos factores todavía afecta el crecimiento de las nubes en la región de Java Occidental, incluido el Gran Bandung. Sin embargo, climatológicamente, las temperaturas frías registradas todavía se clasifican como normales para agosto», dijo Teguh Rahayu en su declaración, el sábado 16 de agosto de 2025.

BMKG también dijo que este fenómeno fue fortalecido por las ráfagas del monzón australiano que trajo aire frío y seco al territorio de Indonesia.

«Junto con la falta de cobertura de nubes, el calor del sol absorbido durante el día se libera nuevamente por la noche y temprano en la mañana, lo que hace que la temperatura caiga dramáticamente antes de la mañana», dijo.

BMKG señaló que la temperatura del aire en Bandung podría caer a 16 grados Celsius temprano en la mañana, y varió desde 20 grados Celsius durante el día.

Aunque este aire frío se siente bastante extremo para algunos residentes, BMKG confirma que esta condición todavía se clasifica como normal y no necesita preocuparse.

«Continuamos instando al público a mantener la salud, usar ropa caliente cuando realice actividades fuera del hogar, especialmente por la mañana y la noche», agregó Teguh.

Se espera que el fenómeno de las temperaturas extremas frías dure en las próximas semanas, luego de un patrón estacional en la región sur de Indonesia.

Informe Cepi Kurnia/Tvone Bandung