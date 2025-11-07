La televisión reinicia ‘Scrubs’, ‘Buffy’ y ‘Malcolm’ impulsadas por la nostalgia milenaria

Justo cuando pensabas que no quedaba nada por hacer reiniciarRehacer o revivir, la televisión está aprovechando una nueva ola de nostalgia. Y esta vez, hay un giro de principios de siglo.

Los programas de finales de los 90 y principios de los 2000 vuelven a estar en escena: “Exfoliantes«, que se emitió de 2001 a 2010, se relanza en ABC el 25 de febrero con miembros del reparto nuevos y recurrentes. Sarah Michelle Gellar regresa como parte de la secuela de «Buffy, la cazavampiros» (1997-2003) de Chloé Zhao, que se espera se estrene en Hulu en 2026. Y Disney+ está detrás de la reunión de la serie limitada de «Malcolm el del medio(2000-06), prevista para la primavera y con Bryan Cranston, Frankie Muniz y el resto del elenco original.

Esa es solo la parte superior de la lista de reinicios y avivamientos en proceso. Hulu acaba de ordenar la producción de una nueva versión de “Prison Break” (2005-09, con una revisión en 2017), de Elgin James y protagonizada por Emily Browning. Kerry Washington está desarrollando una nueva versión de “Mujeres desesperadas”, denominada “Wisteria Lane”, en Onyx Collective. Los equipos detrás de series de “cielo azul” como “White Collar” y “Royal Pains” también están intentando revivir sus programas. Y Peacock ha dado luz verde a una película “Comunitaria”, aunque los conflictos de programación han retrasado la producción.

Todos estos proyectos se suman a entradas recientes, incluida una doble toma del megaproductor de televisión Greg Daniels, cuya versión actualizada de “King of the Hill” (con Mike Judge) recibió excelentes críticas, y acaba de ser renovada por dos temporadas más, mientras que su rama de “The Office”, “The Paper” (creada con Michael Koman) tuvo buenos resultados para Peacock y se estrena en NBC para una emisión lineal este lunes.

Lo que está impulsando esta tendencia, en parte, son los cambios demográficos: a medida que los millennials llegan a la mediana edad, están más interesados ​​en la nostalgia por los programas de su juventud. Y sus hijos de la Generación Z, que los atraían con el streaming, también están intrigados.

«Los millennials están llegando a esa edad en la que ven cosas porque quieren transmitirles muchas de ellas a sus hijos, y tienen mucha más fuerza como grupo de consumidores debido a su tamaño, además de sentir nostalgia por estas cosas», dice el ex presidente de WB, Jordan Levin, quien jugó un papel decisivo en la programación para ese grupo de edad cuando eran adolescentes.

Los reinicios, remakes y resurgimientos han sido parte del panorama televisivo desde el principio (piense en las muchas versiones de “The Honeymooners”, “Dragnet” o, más tarde, “The Brady Bunch”). La idea de “volver a unir a la banda” se intensificó en la era multicanal, cuando los programadores recurrieron a títulos familiares porque su conocimiento incorporado los hacía más fáciles de comercializar en un panorama abarrotado.

El streaming en sus inicios se construyó sobre la base de resurgimientos: “Arrested Development”, “Fuller

House” y “Gilmore Girls: A Year in the Life” fueron las primeras entradas de Netflix, mientras que Hulu amplió su lista con revisiones de “Veronica Mars” y “Animaniacs”, Peacock se lanzó con “Punky Brewster”, “Saved by the Bell” y “Bel-Air” y Paramount+ salió con temporadas de reunión de “The Real World”, nuevos “Rugrats”, un regreso a “iCarly” y una nueva versión de “The La zona del crepusculo”.

Pero no es fácil recuperar la magia del original, razón por la cual la mayoría de estos resurgimientos no duran más de un puñado de temporadas. El regreso de “Will & Grace” tuvo un gran comienzo en 2017, pero fracasó rápidamente, al igual que los intentos de recuperar “Murphy Brown” y “Mad About You”. “Punky Brewster” y “Saved by the Bell” desaparecieron rápidamente y, más recientemente, “Frasier”, “That ’90s Show” y “Night Court” no pudieron llegar tan lejos. (CBS Studios intentó vender “Frasier” en otras plataformas después de que el programa fue cancelado en Paramount+, pero no tuvo suerte).

«Nunca son tan buenos y no puedes evitar compararlos con el original», dice un showrunner de televisión que decidió no reiniciar su programa.

Las series que han sido revividas con éxito incluyen “Roseanne”, que continuó como “The Conners” durante siete temporadas incluso después del despido de Roseanne Barr. En animación, además del rugiente regreso de “King of the Hill”, las nuevas temporadas de “Futurama” y “Phineas y Ferb” también han causado sensación en sus regresos.

Con tanto estigma al tratar de revivir programas inactivos durante mucho tiempo, algunas estrellas y showrunners preferirían simplemente reunirse para una reunión especial. “Friends” hizo uno en HBO Max en 2021, mientras que CBS acaba de grabar un evento del 30 aniversario de “Everybody Loves Raymond” que se transmitirá el 24 de noviembre. Y en enero, el elenco de “Married… With Children” se reunirá en el escenario de Los Ángeles para una reunión no televisada. Luego están los innumerables podcasts presentados por ex estrellas de los programas favoritos de los fanáticos.

Quizás haya una lección en alguna parte de que no todo necesita un avivamiento. «Todo se reduce fundamentalmente a: ¿hay alguna razón para que sea artístico?» dice Levin. «¿Existe un propósito? ¿Existe un catalizador que vaya más allá de la simple economía, el marketing y la concienciación? Ciertamente hemos visto propiedad intelectual subyacente que se reinicia de una manera nueva porque alguien la toma y la hace suya».