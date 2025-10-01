La televisión dinámica toma el thriller sueco ‘hasta que la muerte nos separe’

LA y Estocolmo basado en Televisión dinámica has picked up global rights to premium Swedish drama thriller “Till Death Do Us Apart” (“Tills döden skiljer oss”) from some of Sweden’s hottest names: writer Veronica Zacco (“Top Dog,” “Quicksand”), director Julia Lindström (“Young Royals,” “Riding in Darkness”), actors Aliette Opheim (“Patriot,” “Black Crab”), and Filip Berg («Un hombre llamado Ove», «Black Lake»).

La serie de seis partes producida por Harmonica Films en coproducción con TV4, Producción de SF Studios y Film Stockholm AB está actualmente en producción, con una línea de estreno para 2026.

Dynamic Television lanzará el programa en el próximo Mipcom Mercado de contenido en Cannes.

La historia se convierte en Malin (Opheim), cuyo mundo está al revés cuando su esposo Tobias (Berg) es sospechoso de asesinato. «Convencida de su inocencia, ella asume su defensa como su abogado. Pero a medida que los secretos comienzan a aparecer y las verdades de larga data están expuestas como mentiras, Malin se enfrenta a una pregunta aterradora, ¿qué pasa si es culpable?» Lea el logline.

«Hasta que Death Do Us Parte es una serie apasionante que combina perfectamente el crimen, el suspenso y el drama», dijo Annika Schmidt, jefa de originales alemanes y coproducciones europeas para televisión dinámica. «Con sus personajes complejos y sus giros impredecibles, estamos seguros de que la serie resonará con el público en todo el mundo».

El CEO del productor y películas de armónica por Janérus agregó: «Estamos felices de que los socios TV4 y la televisión dinámica vieran el potencial de» Till Death Do Uspart «desde el principio, y estamos muy orgullosos de cómo la colaboración con el escritor Veronica y la directora Julia ha seguido elevando el listón en cada paso.. «

«Till Death Do Us Apart» es el último espectáculo de Scandi abordado por la televisión dinámica después del noruego aclamado por la crítica «Fechas en la vida real». Otros programas de éxito de varias temporadas de crimen nórdico incluyen el procedimiento danés «The Sommerdahl Murders» y el icónico «atrapado» de Islandia. Los títulos actuales incluyen «Art Detectives» de AMC/ACORN, «Revival» de Universal Networks y Netflix España «Innato.»