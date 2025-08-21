La televisión de Major League Baseball habla de cerca con NBC, Netflix, ESPN

Béisbol de las grandes ligas No esperaba necesariamente renegociar una buena parte de sus derechos de televisión en 2025, pero de hecho está tratando de salir los próximos años de una parte importante de su horario entre tres jugadores diferentes.

Nbcuniversal, Netflix Y Walt Disney’s ESPN he estado en conversaciones con Major League Baseball durante las últimas semanasSegún tres personas familiarizadas con las discusiones, todas en un intento por reapropiar un paquete de juegos que se había destinado a ESPN hasta 2029, pero que el gigante de los medios deportivos de Disney se alejará después de esta temporada Como parte de una cláusula de exclusión que tenía en el contrato.

En las conversaciones que tienen lugar, NBCU está interesado en un acuerdo para llevar juegos de MLB el domingo a través de su red de transmisión de NBC y su servicio de transmisión de pavo real. Netflix está mirando el Derby de jonrones que tiene lugar antes del Juego Anual All-Star. Y ESPN, que ha codiciado durante mucho tiempo la idea de distribuir juegos de MLB a los mercados localesestá en discusiones que podrían hacer que el servicio de transmisión MLB.TV en la nueva salida directa al consumidor presentó el jueves.

NBCUniversal, Netflix y ESPN se negaron a poner a los ejecutivos disponibles para hacer comentarios. Major League Baseball no pudo responder inmediatamente a una consulta en busca de comentarios. El Athletic y el Wall Street Journal informaron previamente detalles de las discusiones.

ESPN acusado de béisbol de las grandes ligas de socavar el valor de los juegos Al vender paquetes separados a Apple y Roku por menores costos, y decidió ceder sus derechos actuales. Aun así, los deportes continúan impulsando el mercado de TV, que una vez centrado en las comedias y dramas con guiones, y cualquier contenido que traiga al público más amplio ver simultáneamente es valioso. ESPN y Fox Corp., ambos presentaron nuevos servicios de transmisión que dependen en gran medida de los deportes, parte de un esfuerzo que ambas compañías dijeron que llegaron a millones de consumidores que nunca se han suscrito al cable o ya no lo hacen.

NBC, si fuera a un acuerdo sobre lo que se considera un acuerdo de tres años valorado en $ 200 millones por año, podría usar juegos de MLB para ofrecer deportes de grandes ligas los domingos por la noche durante todo el año. La red ya ofrece «Sunday Night Football», una de las propiedades más vistas en la televisión, y comenzará a mostrar juegos de la NBA los domingos después del final de la próxima temporada de la NFL.

Netflix aseguraría otra propiedad deportiva única para reforzar su creciente estrategia de presentar eventos en vivo. La compañía ha ganado tracción en los últimos meses con derechos para mostrar juegos de la NFL el día de Navidad, y recientemente El inventario AD indicado vinculado a su próximo conjunto de concursos de la NFL se agotó.

ESPN podría aprovechar los juegos de MLB que atraen a los consumidores en mercados específicos, un impulsor clave de la audiencia de MLB. Y este acuerdo llegaría en un momento en que los principales proveedores de los juegos locales, las redes deportivas regionales, se han enfrentado a los mismos vientos en contra de los vientos de cable. El presidente de ESPN, Jimmy Pitaro, dijo el año pasado que la compañía podría «geotarget» a los suscriptores de sus servicios de transmisión y poner a disposición de las personas en mercados específicos. Y dijo que ESPN podría generar un nuevo alcance y audiencia para las entidades deportivas. «Creemos que el alcance es un activo de valor para las ligas», dijo.