La televisión AGC recoge la serie Nordic Noir Thriller ‘A Wolf’s Presy’

AGC La televisión, la división de producción y distribución de televisión con guión de los estudios AGC de Stuart Ford, está agregando «una presa de lobo» a su lista de distribución e introduciendo los seis episodios de crimen lituano-alemán a los compradores internacionales en Mipcom.

Cuando una mujer joven es brutalmente asesinada en una ciudad remota, una detective determinada es empujada al caso. Mientras profundiza en el misterio, las verdades más oscuras de la ciudad salen a la luz. Lo que comienza como una búsqueda de un asesino se convierte en una lucha para descubrir la pudrición debajo de la tranquila superficie de la ciudad.

«El director ha combinado la mitología, las ideas del psiquiatra internacionalmente aclamado Carl Gustav Jung y los deseos y pecados más oscuros de la humanidad», según un comunicado.

El director escritor Emilis Velyvis dijo: «Este es el primer intento de crear este tipo de historia y género nuevamente en una serie desde el legendario éxito internacional de David Lynch con ‘Twin Peaks'».

Actualmente en la postproducción, la serie de idiomas ingleses/lituanos está protagonizada por Edward Holcroft («Kingsman: The Secret Service», «The English Game»), Ingeborga Dapkūnaitė («Mission Impossible», «Siete años en el Tibet», «Hannibal Rising»), Agnė Šataitė («Provisionalmente tuyo), Tommi Korpela (» omet «», «,», «,», «,», «,», «,», «,», «,», «,», «,», «,», «,» los últimos «. «Maria’s Paradise») e Ieva Andrejevaitė («Tetris», «Todos ustedes», «peregrinos»).

The series is written and directed by Velyvis (“Redirected,” “The Generation of Evil”), produced by Daiva Varnaitė-Jovaišienė and Asta Liukaitytė for Kino Kultas (Lithuania), co-produced by Michael Müllner, Georg Prokop and Josef Brandmaier for Kodachrome (Germany), and executive produced by Tero Kaukomaa from Hijo de Finlandia de un lanzamiento y Ford de AGC, Lourdes Díaz y Diane Ferrandez.

El equipo clave creativo incluye el director de fotografía Feliksas Abrukauskas, el diseñador de producción Ramūnas Rastauskas, los diseñadores de vestuario Jolanta Rimkutė y Dovilė Cibulskaitė, y maquilladora Jurgita Globytė.

Kino Kultas y Kodachrome produjeron y financiaron con el respaldo del Centro de Cine Lituania, inversores privados, locutor nacional lituano LRT y Telia Play.



El acuerdo fue negociado por el director gerente de Kodachrome, Michael Müllner, y por el vicepresidente de Asuntos Legales y comerciales de AGC, Conor McElroy para AGC.