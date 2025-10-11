La tecnología original de Indonesia se convierte en el último escudo para la resiliencia cibernética

Jacarta – Sistema PT exitoso Indonesia lanzado oficialmente CSIRTradarcomo parte del desarrollo de la tecnología Cyber ​​​​Threat Intelligence en Indonesia.

Esta plataforma está diseñada específicamente para ayudar a los equipos CSIRT (Equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática) en corporaciones a rastrear fugas de datos en Red oscuraasí como proporcionar avisos de las vulnerabilidades cibernéticas que se produzcan.

El último informe registró 56.128.160 datos de exposición de 461 partes interesadas en Indonesia a la web oscura a lo largo de 2024, que estuvo dominado por datos del sector de administración gubernamental (58,34 por ciento), otros (30,14), finanzas (3,58) y TIC (2,73).

Esta figura muestra cuán grave es la amenaza de las filtraciones de datos y enfatiza la urgencia de que las organizaciones en Indonesia cuenten con mecanismos de detección, advertencia y respuesta más sólidos para evitar pérdidas financieras y de reputación.

«CSIRTradar está aquí para satisfacer una necesidad crucial en el ecosistema de seguridad cibernética de Indonesia. Con una combinación de monitoreo proactivo de la web oscura y alertas de vulnerabilidad precisas, le brindamos al equipo de CSIRT la capacidad de ver las amenazas antes de que sean explotadas, convirtiendo las respuestas reactivas en acciones preventivas mensurables», dijo Yudhi Kukuh, fundador de CISRTradar, en Yakarta, el sábado 11 de octubre. 2025.

El servicio CSIRTradar, que se puede obtener con este modelo de suscripción, combina dos capacidades principales, a saber, Dark Web Monitoring y Vulnerability Alert.

En lo que respecta al monitoreo de la Dark Web, CSIRTradar implementa un sistema de radar de alta tecnología que monitorea continuamente la Dark Web para detectar y proporcionar alertas tempranas cuando información confidencial de una empresa o un individuo, como credenciales de inicio de sesión, datos personales o propiedad intelectual, aparece en la Dark Web o en mercados ilegales en línea.

El método de búsqueda se centra en indicadores como registros de robo de información (malware creado para infiltrarse y robar información confidencial que luego aparece en la Dark Web), fugas de credenciales de correo electrónico que generalmente son causadas por negligencia interna o ataques externos como phishing, filtraciones de dominios, violaciones de empresas, así como discusiones y transacciones en foros secretos o mercados de la darknet.

«Todo es monitoreado para alertar tempranamente sobre posibles usos indebidos», afirmó Yudhi. Mientras tanto, Vulnerability Alert proporciona una alerta temprana sobre las últimas vulnerabilidades de seguridad en CVE y OSV. Vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE) es un nombre estándar para las vulnerabilidades de ciberseguridad comúnmente conocidas.