La tecnología Ferrari Racing ya está disponible en los motores de los coches diarios

Jacarta – Caparazón Indonesia presenta lubricante Shell Helix Ultra premium con una nueva fórmula basada en la tecnología de carreras de Ferrari que ahora pueden disfrutar los conductores móvil a diario.

No solo prioriza el rendimiento, este lubricante también utiliza envases de plástico 100 por ciento reciclado, lo que marca el verdadero paso de Shell hacia la innovación sostenible en la industria automotriz.

Este último producto se basa en la tecnología Shell PurePlus, resultado del desarrollo exclusivo de Shell que convierte el gas natural en lubricantes sintéticos puros. Se afirma que esta fórmula puede mantener la limpieza del motor, extender la vida útil y aumentar la eficiencia del combustible del vehículo.

Con tres certificaciones internacionales, el nuevo Shell Helix Ultra ofrece los más altos estándares de protección para los motores de turismos modernos.

Según Andri Pratiwa, Director General de Lubricantes Shell Indonesia, este lanzamiento es parte de los esfuerzos de Shell para continuar manteniendo su liderazgo en la industria mundial de lubricantes.

«El liderazgo de mercado y la ventaja competitiva de Shell en el sector de lubricantes a nivel mundial continúa animándonos a innovar para ofrecer productos premium y de alta eficiencia en el sector automotriz de Indonesia», afirmó Andri.

Este lanzamiento también confirma la posición de Shell como el productor de lubricantes número uno del mundo durante 19 años consecutivos, resultado de una innovación constante y una colaboración tecnológica con varios socios globales.

«A través del último Shell Helix Ultra, queremos fortalecer nuestra posición en el segmento de lubricantes para motores de turismos», afirmó.

Una de las colaboraciones más largas e influyentes es la asociación de más de 75 años con Ferrari, que llevó la tecnología de lubricantes de la pista a la carretera. Desde el circuito de Fórmula 1, Shell adaptó una fórmula de alta tecnología para convertirse en Shell Helix Ultra 0W, un lubricante de baja viscosidad capaz de trabajar en condiciones extremas y mantener la eficiencia del combustible en varios tipos de vehículos.

Kartika Pelapory, vicepresidenta de marketing de lubricantes Shell Indonesia, destacó que ahora se están presentando a los conductores indonesios las innovaciones nacidas del mundo de las carreras.

«El nuevo Shell Helix Ultra no es sólo un lubricante, sino una nueva forma de mantener el rendimiento del motor. Queremos que cada conductor experimente la tecnología que ha sido probada en pistas de carreras de primer nivel», dijo Kartika.