Jacarta — Conducir de noche siempre requiere una mayor vigilancia. La falta de iluminación en las carreteras, las condiciones de tráfico intenso y el clima impredecible significan que los conductores deben tener más cuidado a la hora de mantener la visibilidad. En situaciones como esta, el sistema de iluminación del vehículo se convierte en uno de los factores más cruciales para garantizar un viaje seguro.

En los últimos años, la tecnología ligera se ha desarrollado rápidamente a medida que aumentan las necesidades de los automovilistas. Los fabricantes globales, incluido AES, continúan mejorando la tecnología de proyectores láser y bi-LED para proporcionar una distribución de luz más precisa y uniforme.

Este tipo de innovación surgió como respuesta a los desafíos cada vez más complejos de la conducción nocturna, especialmente en áreas urbanas con intensidad de luz desigual.

Como se cita VIVA AutomotrizJueves 20 de noviembre de 2025, una buena iluminación no sólo viene determinada por la intensidad de las luces. Un haz de luz demasiado intenso puede deslumbrar a otros usuarios de la vía y generar riesgo de accidente.

Debido a esto, muchos fabricantes están desarrollando lentes que pueden mantener el carácter de la luz enfocada pero no interferir con los vehículos que vienen en dirección opuesta. Este enfoque ayuda a los conductores a lograr una visibilidad segura sin comprometer la comodidad de los demás.

La calidad y durabilidad de la lámpara también es una consideración importante. Los productos que no tienen estándares de calidad suelen decolorarse más rápidamente o sobrecalentarse. Por otro lado, fabricantes que se centran en la investigación, como AES, han pasado por diversas certificaciones internacionales.

Proporciona ejemplos de cómo se prueban los sistemas de iluminación para que permanezcan estables en diferentes condiciones climáticas y rutas de viaje. Certificaciones como E-Mark, US DOT e IATF 16949 son indicadores de que la lámpara ha pasado por una serie de pruebas de rendimiento y seguridad.

Las necesidades de iluminación también varían según la situación. Los conductores que circulan por zonas urbanas con muchas zonas oscuras necesitan luces que proporcionen un haz uniforme en distancias medias. Mientras tanto, aquellos que conducen a menudo largas distancias o se encuentran con terrenos difíciles necesitan un sistema de iluminación que pueda penetrar la oscuridad total y seguir funcionando de manera óptima en terrenos accidentados.

Las pruebas de campo realizadas por varias personalidades del sector automovilístico indonesio en Guangzhou muestran que mejorar las luces adecuadas puede realmente ampliar la visibilidad y aumentar la sensación de seguridad, tanto en carreteras con mucho tráfico como al cruzar caminos oscuros y rocosos.