La tecnología de inteligencia artificial está cambiando la forma en que funciona el ERP

Singapur, EN VIVO – El uso de la inteligencia artificial se está convirtiendo cada vez más en el foco principal de la transformación empresarial digital, especialmente en la región del Sudeste Asiático. Tecnología AI Se considera capaz de ayudar a las empresas a aumentar la eficiencia y al mismo tiempo acelerar la toma de decisiones basada en datos.

Este tema fue el debate principal en el evento SME AI Growth Day 2025 que se celebró en Singapur el 4 de diciembre de 2025. Al evento organizado por Alibaba Cloud asistieron más de 250 empresarios, proveedores de tecnología y líderes de la industria de diversos sectores.

Este foro está diseñado para fomentar una adopción más práctica, segura y escalable de la IA para las empresas, especialmente el segmento de las pequeñas y medianas empresas.

En este foro, HashMicro participó como empresa proveedora de soluciones de planificación de recursos empresariales (ERP). Su presencia refleja el papel estratégico del ERP en el apoyo a la implementación de la IA en el entorno empresarial moderno.

Felin, asistente del jefe de desarrollo empresarial de HashMicro, presentó un tema titulado «Eleve su empresa inteligente con un ERP impulsado por IA». Destacó cambios fundamentales en el papel del ERP, que ya no es sólo un sistema de registro de datos.

Según Felin, el ERP moderno debe ser capaz de comprender el contexto empresarial y ayudar a tomar decisiones más inteligentes. La complejidad operativa cada vez mayor exige sistemas que sean adaptables y fáciles de usar por varios niveles de usuarios.

«El ERP que las empresas necesitan hoy es un sistema que sea capaz de adaptarse, desarrollarse a medida que la empresa crece y proporcionar inteligencia como un asistente que comprende el contexto», dijo, citado en un comunicado oficial, el lunes 22 de diciembre de 2025.

En respuesta a este desafío, HashMicro presentó Hashy, un asistente de inteligencia artificial que se integra directamente en el sistema ERP. Hashy se desarrolló mediante la integración y modificación de Qwen, parte del modelo de lenguaje grande de Alibaba Cloud.

Como agente de inteligencia artificial, Hashy puede admitir la toma de decisiones entre módulos en tiempo real y ejecutar flujos de trabajo mediante comandos simples. Todas las actividades se registran adecuadamente para que sigan cumpliendo con los aspectos de cumplimiento y gobernanza.

«Con Hashy asumiendo tareas administrativas repetitivas, el equipo puede centrarse en asuntos más estratégicos», explicó.