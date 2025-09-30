La tecnología de identidad digital puede ser un escudo

Yakarta, Viva – Más de un millón de fieles de Indonesia van a Tierra Santa cada año. Muchos todavía tienen grandes cantidades de efectivo, a pesar de que este método es vulnerable, robado o expuesto a costos de cambio adversos.

Para responder a estos desafíos, Umrahcash colaborar con VidaLos proveedores de identidad digital en Indonesia, presentan una billetera dental digital segura y práctica específicamente para peregrinos y Umrah.

El impulso refuerza el compromiso de Umrahcash y Vida en la construcción confianza digital En el ecosistema de Syariah Fintech, mientras presenta un servicio financiero seguro, transparente y confiable para peregrinos y Umrah.

Con este nuevo servicio, los peregrinos simplemente depositan a Rupiah en Indonesia y reciben automáticamente saldos riiales que pueden retirarse en agentes oficiales (cajeros automáticos) en La Meca y Madinah.

En los últimos años, el crimen digital se ha generalizado, que van desde la piratería de cuentas hasta la base de fraude. profundo.

Por lo tanto, la protección de la identidad digital es muy importante para los fieles que ahora utilizan cada vez más servicios digitales durante el viaje.

La colaboración de Umrahcash y Vida responde esta necesidad presentando una capa de seguridad biométrica, detección de manipulación de identidad y certificados electrónicos legítimos.

El fundador y jefe del ejecutivo de Umrahcash, William Phelps, enfatizó que esta solución facilitará a los fieles al tiempo que los protege de los riesgos innecesarios.

Explicó que todavía hay muchos peregrinos que llevan grandes cantidades de efectivo a la Tierra Santa, y es propenso a causar problemas.

Con Umrahcash, los fieles son bastante depositados por el rupia en Indonesia y luego retiran a los riyals a la Meca y Madinah de la agente oficial (ATM humano).

Según él, la colaboración con Vida hizo que todo el proceso sea más seguro y más práctico, además de abrir el camino hacia la integración de los pagos de QRIS en Arabia Saudita a partir de 2026.

«La tecnología de identidad digital puede ser un escudo para los peregrinos. VIDA utiliza la verificación biométrica y la detección de la manipulación de identidad para evitar el alto fraude en el sector financiero digital. Por lo tanto, los peregrinos pueden sentirse más seguros y más cómodos al hacer transacciones», dijo en Jakarta, lunes 29 de septiembre de 2025.

Similar, Cofundador y presidente Vida, Sati Rasuanto, enfatizó que Digital Trust es la base principal de cada servicio.

Según él, la colaboración con Umrahcash no solo es una cuestión de presentar servicios prácticos, sino que también asegura que los peregrinos estén protegidos del riesgo de delitos digitales.

«Con una identidad garantizada, la adoración puede funcionar más solemnemente sin interrupción», explicó.

A través de esta colaboración, los peregrinos indonesios ahora tienen una nueva forma más moderna de gestionar las necesidades financieras durante la peregrinación y la umrah.

«No hay necesidad de molestarse en llevar grandes cantidades de efectivo, suficiente con aplicaciones en teléfonos inteligentes (teléfonos inteligentes), todas las transacciones pueden funcionar de manera segura y práctica», dijo Sati.