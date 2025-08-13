La técnica única de Fabio Quartararo para llegar a la vuelta más rápida de MotoGP

VIVA -Uno-uno rey Motogp, Fabio QuartararoRevelando el secreto detrás de la pole position que es tan consistente: la capacidad de «apagar su cerebro» durante las calificaciones. Esta forma única lo ha ayudado a alcanzar un total de 20 posiciones en la pole, incluidas 4 esta temporada, y confirmó su reputación como corredor Las calificaciones están dispersas. Por otro lado, su rendimiento cuando la carrera sigue siendo un PR que debe ser alentado por Yamaha.

Citado por Viva Automotive de Crash, el miércoles 13 de agosto de 2025, Quartararo dijo que había caído de su motocicleta al menos 150 veces desde que lo condujo por primera vez cuando tenía cuatro años. Esta experiencia continua de caída desde que la infancia forma una fuerte mentalidad y mentalidad no teme al fracaso de la fundación que ahora respalda su dominio en las calificaciones.



Fabio Quartararo en British MotoGP 2025

En la sesión de calificación, Quartararo explicó que su cerebro de repente «murió» la ansiedad desapareció mientras superaba la última curva y hacía una vuelta rápida. Los cambios drásticos del nerviosismo al enfoque intenso son las principales armas.

Lo llamó un dolor que se perdió en un instante y el resultado fue polo con precisión.

«No sé cuántas veces me caí durante toda mi vida, porque he estado montando una motocicleta desde que tenía cuatro años, pero te cayaste, te cayaste, te cayó», dijo Quartararo, citado por el accidente el miércoles 13 de agosto de 2025.

Quartararo anotó 6 polos en su temporada de novato (2019) y 14 pole más desde entonces. Cuatro poste adicional esta temporada fortalece su estado como uno de los mejores especialistas de clasificación en MotoGP.

«Al final te acostumbrarás, aunque está claro que algunas personas están más enfermas que otras», agregó.



Yamaha Monster Racer, Fabio Quartararo

Aunque es competente en calificaciones, el rendimiento de Quartararo cuando la carrera del Gran Premio todavía es variada. Los desafíos técnicos de Yamaha son una preocupación, y se dan cuenta de que necesitan una mejora, incluso en términos de nuevas máquinas V4, pero no están listos para ayudar a Quartararo al instante.

Quartararo es un corredor de calificación de clase mundial La capacidad de controlar el miedo y el enfoque extraordinario cuando las vueltas rápidas realmente lo distinguen. Sin embargo, el verdadero desafío sigue esperando en la carrera, y Yamaha debe continuar innovando para compensar su población a medida que comienza el rey.