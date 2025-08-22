La tasa de pobreza indonesia cayó al 8,47 por ciento, Sri Mulyani: el nivel más bajo de la primera vez

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas, reclamos de Sri Mulyani Indrawati, actualmente tasa de pobreza Nacional ya abajo a 8.47 por ciento o menos del 9 por ciento, y convertirse en nivel más bajo La primera vez ocurrió en la medición de la pobreza a nivel nacional.

Leer también: PT Kai rechaza una propuesta especial de carro de fumar en un servicio de trenes de distancia larga



En una reunión de trabajo con el Parlamento Indonesio Xi Komsi, el Ministro de Finanzas también detalló que el porcentaje del 8,47 por ciento era equivalente a 23.85 millones de personas en 2025.

Sri Mulyani afirmó que la cifra había caído en comparación con la tasa de pobreza en 2024, que era de 25,2 millones de personas, y en 2023 que alcanzó los 25,9 millones de personas.

Leer también: Programa de prioridad de prioridad de la carrera en 2026, Sri Mulyani Rogoh Kockek Negara Rp 1.376 billones



«Entonces, a pesar de que el personal está en 23.85 millones, nuestra población pobre también cayó de 25.22 a 23.9 millones de personas», dijo Sri Mulyani, viernes 22 de agosto de 2025.



Retrato de pobreza en la ciudad capital de Yakarta Foto : Entre fotos/Aprillio Akbar

Leer también: Asignar RP. 83 billones en Himbara Bank, Sri Mulyani, preparan un préstamo de bajo interés para Kopdes



Además, el Ministro de Finanzas también informó que el número de apertura campo de trabajo Registrado alcanzó los 3,59 millones de campos en 2025, o más en comparación con 2024, que ascendieron a 3.55 millones de empleos.

Mientras que también se informó que la tasa de desempleo disminuye al nivel del 4.76 por ciento de la tasa de desempleo abierta. Cuando se ve en números, el número es equivalente a 7.3 millones de personas o sigue siendo más alto en comparación con 2024, que es 7.2 millones de personas (4.82 por ciento).

«Nuestra tasa de desempleo disminuye al 4.76 por ciento de la tasa de desempleo abierta, donde el empleo creado aumentó de 3.55 a 3.59 millones», dijo Sri Mulyani.

El tesorero del país también explicó la función del presupuesto estatal, como un instrumento que continúa siendo confiando por todas las partes, incluida la comunidad. Entonces, según él, se continúa manteniéndose la salud del presupuesto estatal para garantizar la estabilidad de la económica del país.

«La expectativa de la comunidad hacia el presupuesto estatal es muy diversa, desde problemas de distribución, a saber, el tema de la equidad, la justicia y la asignación para avanzar en las regiones, especialmente las áreas desfavorecidas», dijo el ministro.

«Y cuando Indonesia experimenta agitación debido al impacto global, el presupuesto estatal siempre ha sido un instrumento para convertirse en un amortiguador importante», dijo.