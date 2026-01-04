La tasa de natalidad en Corea del Sur está empeorando, 4.000 escuelas han cerrado y miles de profesores han sido despedidos

VIVA – Crisis tasa de natalidad De Corea del Sur está empezando a mostrar un impacto real en el sistema educativo nacional. Más de 4.000 escuela En todo el país se vieron obligados a cerrar debido a que el número de estudiantes disminuyó debido a la disminución de la población en edad escolar.

Lea también: El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, respeta el principio de una sola China antes de reunirse con Xi Jinping



Los datos del Ministerio de Educación de Corea del Sur obtenidos por el miembro del parlamento Jin Sun-mee señalaron que 4.008 escuelas primarias, intermedias y secundarias habían sido cerradas debido a las bajas tasas de matriculación de estudiantes. Esta información fue reportada por el medio del país del Ginseng, Korea Herald.

La mayoría de los cierres se produjeron a nivel de escuelas primarias (SD), con un total de 3.674 escuelas, seguidas de 264 escuelas intermedias y 70 escuelas secundarias. El cierre de escuelas no es la primera vez que el gobierno de Corea del Sur lo intenta: hasta 158 escuelas han dejado de funcionar en los últimos cinco años.

Lea también: Dirección PAI: Inversión en educación religiosa islámica en la civilización nacional



«Se espera que más escuelas cierren debido a la continua disminución en el número de estudiantes», dijo Jin Sun-mee. VnExpress Internacional el domingo 4 de enero de 2026.



Las escuelas en Corea del Sur reabrieron el miércoles 20/5 desde la pandemia de corona

Lea también: El proceso de aprendizaje en la zona del desastre de Sumatra comienza el 5 de enero, 54 escuelas desde tiendas de campaña



Reportando desde coreano TimeoSe prevé que al menos 107 escuelas cerrado en los próximos cinco años a medida que el número de estudiantes siga disminuyendo.

Las áreas fuera de las grandes ciudades son las más afectadas. Se estima que la provincia de Jeolla del Norte registró la mayor cantidad de cierres con 16 escuelas, seguida de Jeolla del Sur con 15 escuelas, Gyeonggi con 12 escuelas y Chungcheong del Sur con 11 escuelas.

Estos datos reflejan caídas demográficas más pronunciadas en las áreas rurales y no metropolitanas. Este fenómeno no puede separarse de la crisis de la tasa de natalidad que desde hace mucho tiempo atormenta a Corea del Sur.

Según los datos de Estadísticas de Corea (KOSTAT), la tasa total de fertilidad (TFR) de Corea del Sur en 2024 será solo de 0,748. Esta cifra está muy por debajo del nivel estándar de 2,1 que se utiliza para mantener el equilibrio poblacional en un país.

Además del cierre de miles de escuelas, el impacto adicional de la crisis de natalidad también se puede ver en las numerosas instalaciones educativas abandonadas. Hay al menos 376 lugares que no han sido reutilizados, 266 escuelas han estado vacías durante más de 10 años y otras 82 escuelas han estado abandonadas durante más de 30 años.

Esta crisis también tiene un impacto en los despidos (Despidos) entre el personal docente. El Ministerio de Educación anunció que había recortado 1.289 gurú de primaria y 1.700 docentes de secundaria.