La tasa de desempleo de Gen Z en el país vecino de la República de Indonesia saltó

Yakarta, Viva – Situación laboral en Singapur Experimentó una nueva dinámica en el segundo trimestre de 2025. Aunque en general el mercado laboral estatal sigue siendo bastante estable, el último informe del Ministerio de Manpower (MOM) muestra un aumento desempleo Entre los jóvenes menores de 30 años y los ciudadanos mayores mayores de 60 años.

Esta condición plantea preocupaciones sobre la competitividad de los jóvenes que acaban de graduarse y la resistencia de los trabajadores superiores para enfrentar los desafíos de la economía global.

Por otro lado, el gobierno enfatizó que el mercado laboral sigue siendo bastante difícil a pesar de ser afectado por la incertidumbre global, incluido el impacto de las nuevas tarifas de los Estados Unidos anunciadas en abril pasado. Para anticipar el potencial para un mayor debilitamiento, se han lanzado una serie de nuevas políticas, incluido el programa TrainEeship para nuevos graduados, para proporcionar amortiguadores adicionales y ampliar las oportunidades de empleo en todos los sectores.

Según el informe de MOM publicado en septiembre de 2025, la tasa de desempleo para los residentes menores de 30 años aumentó del 5,4 por ciento en marzo a 5,7 por ciento en junio de 2025. Mientras tanto, la tasa de desempleo para las personas mayores de 60 años también aumentó de 2.3 por ciento a 2.5 por ciento en el mismo período.

Notas de mamá, esta es la primera vez durante 2025, tasa de desempleo El grupo de edad joven ha aumentado. Por lo tanto, según los informes de CNA, jueves 25 de septiembre de 2025.

Aunque hay un aumento en los dos grupos de edad, la tasa de desempleo para la mayoría de otros grupos realmente disminuyó. En general, la tasa de desempleo de la población se mantiene estable en 2.8 por ciento en junio, un poco menos de 2.9 por ciento en marzo. Mientras tanto, la tasa de desempleo total que también calculó las no residencias se registró al nivel del 2 por ciento.

El ministro de mano de obra, Tan, see Leng, enfatizó que el mercado laboral de Singapur todavía está en una condición resistente. «El mercado laboral de Singapur sigue siendo difícil, con un empleo total que continúa creciendo a pesar de la incertidumbre global», dijo, citado por CNA.

Agregó que el gobierno había estado monitoreando el segundo trimestre desde el principio, especialmente debido al impacto de la nueva tarifa de los Estados Unidos en la economía mundial. Como un paso anticipatorio, el gobierno lanzó el programa de Traeships de la industria de posgrado que proporcionará hasta 800 puestos de pasantías públicas y privadas a partir del próximo octubre.

«La idea de agregar un programa para nuevos graduados es proporcionar buffers adicionales, para que puedan construir redes, aprender de expertos industriales y comprender los rápidos cambios en el mundo del trabajo», dijo el Dr. Tan.

Mamá también enfatizó que a pesar de un aumento, la tasa de desempleo de la población menor de 30 años todavía estaba dentro del rango de preproceso, que estaba entre 4.9 por ciento a 6.1 por ciento. Además, la tasa de desempleo a largo plazo para los jóvenes en realidad mejoró, por debajo del 1.2 por ciento en marzo a 1.1 por ciento en junio.

El director de la investigación laboral y las estadísticas de Mom, Ang Boon Heng, explicó, esta disminución mostró que no había dificultades de búsqueda de empleo prolongadas para los residentes menores de 30 años.

Hasta junio de 2025, alrededor del 51.9 por ciento o 9,300 nuevos graduados habían ganado empleos, en comparación con el 47.9 por ciento en el período del año anterior. Esta cifra muestra una mejora a pesar de que el número de nuevos graduados que ingresan al mercado laboral este año es más, lo que es adicional alrededor de 2.400 personas en comparación con años anteriores.

El gobierno también dijo que había alrededor de 30,000 vacantes de empleo a nivel para principiantes para nuevos graduados. De esta cantidad, 4,270 son las principales vacantes en 15 sectores con un rango salarial de S $ 2,300 (US $ 1,802 o equivalente a Rp30.1 millones) a S $ 5,000 (US $ 3,913 o equivalente a Rp65.4 millones).

Los sectores con el mayor número de vacantes incluyen administración pública y educación, servicios sociales y de salud, construcción y tecnología de información y comunicación. Además del programa TraineShip, el gobierno también realizó varias ferias de empleo para ayudar a los nuevos graduados a encontrar empleos.

«Al mismo tiempo, si las condiciones continúan deteriorándose en el próximo trimestre o principios de 2026, tenemos un plan de respaldo que está listo para ser activado para apoyar a los singapurenses», dijo el Dr. Tan.

En general, aunque hay signos de debilitamiento en ciertos sectores, mamá afirmó que el mercado laboral de Singapur sigue siendo estable. «En general, el mercado laboral todavía está en una base estable, aunque los signos iniciales de debilitamiento muestran un crecimiento más selectivo en el futuro», el informe de mamá.