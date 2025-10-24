La tasa de BI cayó 6 veces pero las tasas de interés bancarias siguen estancadas, dice el Banco de Indonesia

Bukittinggi, VIVA – Disminuir tasa de interés Referencia del Banco de Indonesia o Tasa de BI Se espera que esto fomente inmediatamente una reducción de los tipos de interés de los créditos bancarios. Sin embargo, aunque la tasa BI ha caído seis veces desde septiembre de 2024 en un total de 150 puntos básicos, las tasas de interés crediticias se han mantenido relativamente estancadas.

Este fenómeno plantea interrogantes sobre la eficacia de la transmisión de la política monetaria al sector real.

El director de Política Macroprudencial de BI, Irman Robinson, explicó que uno de los principales factores que frenan la caída de los tipos de interés bancarios son los fondos de terceros (DPK).

«Las tasas de interés del DPK, especialmente las especiales, siguen siendo altas, del 26,3 por ciento, con un valor nominal total de alrededor de 2.549 billones de IDR. Esto significa que la transmisión de las tasas de interés bancarias todavía es limitada», dijo durante una discusión con los medios en Bukittinggi, Sumatra Occidental, el viernes 23 de octubre de 2025.

Aunque el crecimiento general del crédito mostró una mejora, la cifra del 7,7 por ciento en septiembre todavía estuvo dominada por el crédito de inversión que creció un 15,18 por ciento. Mientras tanto, el crédito para capital de trabajo y el crédito al consumo tienden a desacelerarse.

«Si miramos, la relación UL (préstamo no desembolsado«), es decir, las líneas de crédito concedidas pero no desembolsadas por las empresas, se sitúan actualmente en el 22,54 por ciento en total», explicó Irman.

Esto muestra que parte del techo de crédito no se ha utilizado, por lo que la reducción de la Tasa BI no ha estimulado plenamente la nueva distribución de crédito.

El Banco de Indonesia también implementó políticas macroprudenciales para acelerar la transmisión de las reducciones de las tasas de interés. Uno de ellos es ampliar la política de incentivos macroprudenciales a la liquidez (KLM), que antes sólo fomentaba el crédito a sectores prioritarios, ahora también se centra en la velocidad con la que los bancos reducen las tasas de interés crediticias.

«Si los bancos reducen más rápidamente sus tipos de interés crediticio, recibirán incentivos de liquidez macroprudenciales adicionales», explicó.

«Así que hemos aumentado el incentivo total del 5 por ciento anterior al 5,5 por ciento, porque esto es prospectivo, por lo que si antes lo determinamos en función del logro de la distribución del crédito bancario en el período anterior, ahora no sólo nos basamos en la realización, sino que también miramos el compromiso», explicó.

BI enfatizó que se seguirán fortaleciendo las políticas de operaciones monetarias pro mercado, incluidos los planes para emitir FRN (notas de tasa flotante) y swaps de índices a un día, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad de la rupia.