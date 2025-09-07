La tasa de accidentes sigue siendo alta, las ciclistas de damas intervienen

Denpasar, Viva – Conducir la conciencia de seguridad en Indonesia sigue siendo relativamente baja. Esto se puede ver desde los números altos accidente El tráfico continúa cobrando vidas cada año.

Durante 2024, se registraron más de 200 mil casos de accidentes en la carretera. De ese número, casi 27 mil personas murieron como resultado del incidente.

Al ingresar a 2025, el número de accidentes mostró una tendencia a la baja. Sin embargo, decenas de miles de casos aún ocurren en los primeros seis meses.

Los datos del primer semestre 2025 registraron más de 70 mil accidentes. De estas figuras, más de 11 mil personas perdieron la vida en la carretera.

Aunque deprimido en comparación con el mismo período del año anterior, este número todavía es preocupante. La carretera sigue siendo una verdadera amenaza para los usuarios de vehículos motorizados.

Para ayudar a superar esto, comunidad La hermosa motocicleta de juego indonesio viene con una campaña titulada Simapimatis. Este evento tuvo lugar en Bali el 28 de agosto de 2025 con un mensaje de seguridad de conducción.

Los miembros de la comunidad conocido como ciclistas de damas tomaron medidas concretas en el campo. Proporcionan educación de conducción de seguridad mientras distribuyen cascos gratis a los automovilistas.

La amapola Sovia, el iniciador de la bella jugada, enfatizó la importancia de la preocupación entre los usuarios de la carretera. «Los compañeros de conductores tienen derecho a preocuparse por otros automovilistas. Hasta que no nos importe ver las calles de las calles intrascendentes», dijo, citado Viva Automotive De la declaración oficial, domingo 7 de septiembre de 2025.

Agregó, la seguridad debe ser la principal prioridad de cada conductor. «Con esta campaña queremos invitar a todos los automovilistas a pedir tráfico y priorizar siempre la seguridad de la conducción», dijo.