La tasa bi continúa cayendo, Bank Indonesia pide a los bancos que disminuyan las tasas de interés

Yakarta, Viva – Banco Indonesia enfatizó la importancia de acelerar el declive tasa de interés La banca, después de la política monetaria suelta que se ha seguido desde finales de 2024. El gobernador del banco Indonesia, Perry Warjiyo, dijo que el paso es crucial para que la distribución crediticia pueda ser más fuerte para apoyar el crecimiento económico nacional.

Leer también: La tasa bi cayó al 4,75 por ciento, fomenta el crecimiento económico 2025



«La reducción en la tasa de interés del mercado monetario y el rendimiento de SBN en línea con la flexibilización de la política monetaria del Banco Indonesia deben ser seguidos por una disminución en las tasas de interés por parte de los bancos», dijo Perry Warjiyo el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Los datos del banco de Indonesia muestran la tasa de interés de referencia BI-La tasa ha caído 125 puntos básicos (bps) Desde septiembre de 2024. Esta condición ha reducido las tasas de interés indonesias 144 pb de 6.03% a principios de 2025 a 4.59% al 16 de septiembre de 2025.

Leer también: La pobreza hacia abajo, la desigualdad sigue siendo abierta



No solo eso, el rendimiento de los valores estatales (SBN) ha disminuido. Para un tenor de 2 años, el rendimiento cayó 185 pb de 6.96% a 5.11%, mientras que el tenor de 10 años cayó 94 pb de 7.26% a 6.32% en el mismo período.



Gobernador del Banco Indonesia, Perry Warjiyo

Leer también: Economist es la proyección de BI mantendrá la tasa de interés de referencia, esta es la consideración



Sin embargo, Perry destacó que la disminución de las tasas de interés bancarias no estaba en línea con la relajación de la política monetaria. «En comparación con la disminución en la tasa bi en 125 pb, la tasa de interés de depósito de 1 mes solo cayó en 16 pb de 4.81% a principios de 2025 a 4.65% en agosto de 2025», explicó.

Una de las condiciones está influenciada por la tasa especial que todavía se otorga a los grandes depositantes, con una porción del 25% del total de fondos de terceros (DPK) del banco. La disminución de las tasas de interés de crédito bancario es aún más lenta, solo por 7 pb de 9.20% a 9.13% en el período de enero -agosto 2025.

«El banco Indonesia considera que las tasas de depósito y los préstamos bancarios deben disminuir de inmediato para aumentar la distribución del crédito/financiamiento como parte de un esfuerzo conjunto para fomentar un mayor crecimiento económico en línea con el programa ASTA CITA del gobierno», dijo Perry.

Además de alentar a los bancos a ajustar las tasas de interés, BI también evalúa que la flexibilización monetaria tiene un impacto en aumentar la oferta monetaria. El crecimiento del dinero primario (M0) ajustado alcanzó el 7.34% (interanual) en agosto de 2025, más alto que M0 sin tener en cuenta el impacto de la política KLM que solo creció 0.34% (YOY).

El crecimiento del dinero amplio (M2) también aumentó de 5.46% (YOY) en enero de 2025 a 6.53% (YOY) en julio de 2025. El factor principal para la fuerza impulsora de este crecimiento es el aumento de los activos extranjeros limpios (activo extranjero neto) como un aumento en las reservas de divisas.

A través de estos pasos, Perry es optimista de que en el futuro la oferta monetaria continuará aumentando en línea con la política fiscal expansiva del gobierno y un mayor crecimiento crediticio.