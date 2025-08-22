La tasa bi cayó al 5 por ciento, la Comisión XI advirtió que el impacto debe ser sintido por la gente

Yakarta, Viva – Comisión XI Evaluar los pasos del banco Indonesia (BI) para reducir el origen étnico flor Referencia (Tasa bi) ascendiendo a 25 puntos básicos al 5 por ciento en agosto de 2025, justo en las condiciones económicas actuales.

El presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes, XI, Mukhamad Misbakhun dijo que esta decisión fue un paso estratégico que muestra el compromiso de BI de mantener la estabilidad macroeconómica al tiempo que fomenta el crecimiento en medio de la incertidumbre global.

«La disminución en la tasa de interés de referencia al 5 por ciento es la más baja desde noviembre de 2022. Esto dio una señal positiva para fortalecer la fuerza impulsora de la economía, especialmente al aumentar el consumo público y el financiamiento de inversiones», dijo Misbakhun en una declaración escrita en Yakarta, viernes 22 de agosto de 2025.

Sin embargo, Misbakhun enfatizó que la efectividad de las tasas de interés se determinará en gran medida por la medida en que la comunidad puede sentir esta política. Consideró que la política monetaria no debe detenerse a nivel macro, sino que debe llegar al sector real e inmediatamente tocar las necesidades de las personas.

«El poder adquisitivo de nuestra gente no se ha recuperado completamente, especialmente debido a las presiones de los precios de los alimentos y la energía. Por lo tanto, la disminución de los intereses debe ayudar a reducir el costo del crédito de consumo de los hogares para que las personas puedan satisfacer más libremente sus necesidades», dijo Misbakhun.

Edificio Bank Indonesia (vista frontal) Foto : Vivanews/Nurcholis Anhari Lubis

Además, enfatizó la importancia del acceso a financiamiento barato para las MIPYME y el sector informal. Según él, estos dos sectores son la columna vertebral de la economía del pueblo que necesita obtener prioridad de las políticas de flexibilización monetaria.

«BI junto con los bancos deben asegurarse de que las MIPYME y los actores de las pequeñas empresas realmente puedan disfrutar de un interés de interés crediticio más bajo. No permita que la disminución de las tasas de interés solo se sienta en el gran sector, mientras que las pequeñas empresas siguen siendo cargadas de costosas intereses», explicó.

Además, Misbakhun recordó que la estabilidad de los precios y el tipo de cambio aún deben mantenerse para que las personas no pierdan confianza en el rupia.

«La sociedad de ingresos sigue siendo muy sensible a la inflación. Por lo tanto, BI debe mantener un equilibrio entre la flexibilización monetaria y la estabilidad de los precios para que los beneficios sean realmente reales», agregó.

Misbakhun enfatizó que la Comisión de la Cámara de Representantes XI continuará supervisando la política monetaria para apoyar efectivamente el crecimiento económico al tiempo que protege los intereses de las personas.

«La gente debe sentirse directamente por la gente, tanto por las PYME como por los hogares de clase media a baja. Esa es la medida del éxito de la política monetaria real», dijo Misbakhun cerró su declaración.