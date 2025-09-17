La tasa bi cayó al 4,75 por ciento, fomenta el crecimiento económico 2025

Yakarta, Viva – Bank Indonesia (BI) nuevamente tomó medidas significativas para alentar el crecimiento económico nacional. En los últimos meses, la dinámica de la economía global y nacional se ha convertido en la principal preocupación de la autoridad monetaria, especialmente relacionada con las tendencias de inflación, el crecimiento del crédito y el desarrollo de los precios de los productos básicos.

Leer también: Economist es la proyección de BI mantendrá la tasa de interés de referencia, esta es la consideración



Este paso fue tomado en medio de los esfuerzos para mantener la estabilidad económica para mantenerse propicio para los actores comerciales y la comunidad en general.

Según la evaluación con respecto al desarrollo, las perspectivas y varios indicadores mundiales nacionales, la Junta de Reunión de Gobernadores del Banco de Indonesia (RDG BI) el 16 y el 17 de septiembre de 2025 decidió reducir Tasa bi por valor de 25 puntos básicos a 4.75 por ciento.

Leer también: Abierto verde, JCI tiende a estar estable antes de la liberación de la tasa bi



Luego, la flor de la instalación de depósito cayó en 50 puntos básicos a 3.75 por ciento, y la flor de la instalación de préstamos cayó en 25 puntos básicos a 5.50 por ciento. Esta decisión fue anunciada por el gobernador del Banco Indonesia, Perry Warjiyo, y fue el último paso de BI para mantener el impulso del crecimiento económico interno.

Leer también: 3 cosas que mirarán a la Comisión XI con respecto al ministro planeado de Purbaya Sound Banking RP 200 T



«Esta decisión está en línea con los esfuerzos conjuntos para fomentar el crecimiento económico al mantener la baja inflación de 2025 y 2026 en un objetivo de 2.5 más menos 1 por ciento», dijo Perry Warjiyo en su declaración, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Este paso de reducción de la tasa de paso marca la continuación de la tendencia de aflojamiento monetario que BI ha realizado durante todo el año 2025.

Anteriormente, en el último RDG BI del 15 al 16 de julio de 2025, BI redujo las tasas de interés en 25 puntos básicos a 5.00 por ciento, con tasas de interés de la instalación de depósito al 4.25 por ciento y las tasas de interés de la instalación de préstamos cayeron a 5.75 por ciento.

En total, BI ha hecho cuatro tasas de interés desde principios de año, a saber, en enero, mayo, julio y agosto, desde la posición del 6.00 por ciento en diciembre de 2024 a 5.00 por ciento antes de esta última decisión.

Se espera que esta disminución gradual en las tasas de interés aliente a los préstamos bancarios a ser más expansivos, reducir los costos de financiación para el sector real y mantener el consumo nacional estable.

Con la tasa BI que ahora está en 4.75 por ciento, se espera que los actores económicos puedan utilizar esta baja tasa de interés para apoyar la inversión y la expansión comercial. Este paso también es parte de la estrategia de BI para mantener baja la inflación, en el rango de objetivos de 2.5 por ciento más menos 1 por ciento, al tiempo que fomenta la recuperación económica sostenible hasta 2026.