La tarjeta de débito de Bri X IndoDax será un puente de transacciones financieras a los activos digitales

Yakarta, Viva – La transformación digital en el sector bancario y financiero se ha sentido cada vez más en los últimos años. Varias instituciones financieras comenzaron a establecer la cooperación cruzada de la industria, incluso con las empresas basadas en activos digitales, para expandir la cobertura de servicios al tiempo que aumenta la alfabetización financiero público.

Este paso fue tomado por PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK (Bri) juntos Indodox que se lanzó oficialmente tarjeta de débito Bri X IndoDax Co Branding el jueves 28 de agosto de 2025. Se afirma que la colaboración de las dos compañías es un esfuerzo para fortalecer la transformación digital mientras se amplía el acceso a los servicios financieros modernos para varios niveles de la sociedad.

A través de esta colaboración, los clientes de IndoDax que abren cuentas en BRI obtendrán una tarjeta de débito especial con una serie de características. Algunos de ellos están libres de tarifas de transferencia interbancaria en tiempo real, acceso a múltiples monedas de hasta 12 monedas, así como ganancias en forma de descuentos y devolución de efectivo de hasta RP125,000 para billeteras de recarga o transacciones diarias.

El director ejecutivo de IndoDax, William Sutanto, enfatizó que esta sinergia abrirá grandes oportunidades para que la comunidad sienta los beneficios de la colaboración de dos compañías principales en sus respectivas industrias.



BRI lanza la tarjeta de débito Bri X IndoDax Co-Branding

«Con la red BRI que es extensa a las áreas remotas del país, vemos la oportunidad de introducir servicios financieros digitales a más personas», dijo, según lo citado por su declaración, el jueves 28 de agosto de 2025.

«Esta tarjeta de débito no es solo una herramienta de transacción, sino también la puerta de una educación financiera más avanzada, donde las personas pueden reconocer los servicios digitales y la criptografía gradualmente», explicó.

Además de la función de transacción, este programa también proporciona protección adicional en forma de seguro de accidentes hasta el 250 por ciento del saldo de la cuenta, así como el acceso al programa de lealtad BRI. El proceso de activación se llama sin costura, comenzando desde la apertura de una cuenta con marcado especial, integración de datos a IndoDax, a la emisión de tokens de recompensa.

Esta colaboración también se introdujo en el evento Asia 2025 Coinvest en Bali, un evento principal para la comunidad blockchain, startup y entusiastas digitales en Asia. «Queremos mostrar a la comunidad internacional que Indonesia está lista para convertirse en uno de los principales actores de adopción financiera digital», agregó.

En términos de negocios, se proyecta que esta cooperación cree el potencial de fondos de terceros (CASA) y nuevos ingresos basados ​​en tarifas para BRI, al tiempo que amplía la penetración de inclusión financiera en Indonesia a través de canales digitales.

«Para nosotros, esta sinergia no es solo una cuestión de producto, sino una cuestión de construir un ecosistema. Queremos invitar a la generación joven indonesia a tener más confianza en la utilización de servicios digitales seguros e integrados», dijo William.

Además, el Director BRI Network & Retail, Aquarius Rudianto, expresó una opinión similar. Dijo que esta colaboración era una prueba de que BRI continuó adaptándose al desarrollo de la tecnología y las necesidades de los clientes modernos.

«Esta tarjeta de débito de marca compartida está presente como un puente entre los servicios bancarios convencionales y los ecosistemas de activos digitales, lo que proporciona experiencias de transacción más fáciles, más seguras y relevantes con la generación más joven», dijo.