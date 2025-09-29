La tarifa del 100% de la película de Trump todavía se enfrenta a una gran cantidad de obstáculos

El presidente Trump revivió su idea para un arancel al 100% sobre películas de fabricación extranjera el lunes, y esta vez, hizo que pareciera que realmente lo haría.

En mayo, él dicho estaba «autorizando» tal arancel. El lunes, él dicho Él «lo imponerá».

No es inusualmente para Trump, eso se va muchos Preguntas prácticas y legales sin respuesta. Hollywood se está preparando para lanzar una serie de películas principales que se produjeron en el extranjero: «Tron: Ares», filmada en Vancouver; «Wicked: For Good», filmado en Londres y El Cairo; y «Avatar: Fire and Ash», filmado parcialmente en Nueva Zelanda.

¿Serán arancelados? Quién sabe.

Aquí hay algunos obstáculos en la forma de convertir una publicación social en una política real:

Descubrir qué gravar

La mayoría de los países que se regulan en esta área lo hacen con los sistemas de cuotas, ya sea limitando el número de películas extranjeras permitidas en el país o que requieren que los teatros proyecten un número mínimo de películas nacionales.

Imponer una tarifa requeriría descubrir una transacción al impuesto. Los estudios estadounidenses que producen películas en el extranjero no las «importan» a los EE. UU. A través de los puertos de entrada por un precio establecido. Las películas se producen y editan a través de los límites territoriales. Por lo tanto, imponer una tarifa requeriría imputar algún tipo de precio a la porción de la película hecha por el extranjero.

El borrador de la versión del «Plan Jon Voight» que circuló a principios de este año requería una tarifa del 120% sobre la cantidad de subsidios recibidos para disparar en el extranjero. Entonces, si una producción recibiera $ 50 millones de los subsidios provinciales y federales en Canadá, esa producción se vería afectada con una tarifa de $ 60 millones. En ese nivel de impuestos, la política obviamente se parecería más a un embargo que un impuesto, ya que efectivamente cerraría esa forma de actividad económica.

Una opción más simple sería imponer un impuesto a las entradas de cine en películas producidas por el extranjero, o un impuesto sobre los ingresos nacionales de la taquilla para las películas producidas en el extranjero. Pero eso no es lo que Trump ha propuesto.

Encontrar autoridad legal

Trump ha impuesto muchas de sus aranceles de segundo término bajo la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia de 1977. Pero esa ley incluye una talla específica que lo hace inaplicable para las películas de fabricación extranjera.

En agosto de 2020, Trump invocó a Ieepa para prohibir efectivamente a Tiktok en los Estados Unidos, pero un juez de distrito se otorgó rápidamente una orden judicial Bloqueando la orden para que surja efecto, encontrando que se enfrentó a la excepción de «materiales informativos». Esa excepción, llamada Enmiendas Berman, evita explícitamente que el gobierno use IEEPA para regular la importación de películas, música, obras de arte, cuentas de noticias y otro contenido similar. Presumiblemente, una orden judicial similar emitiría si IEEPA se usara para justificar una tarifa de película.

Triunfo también podría Intente invocar la Sección 301, que confiere poderes para combatir prácticas comerciales injustas, o la Sección 232, que se aplica a situaciones de seguridad nacional. Eso probablemente también conduciría a desafíos legales por motivos de la Primera Enmienda u otras bases.

Falta de apoyo político

No es exagerado decir que nadie en Hollywood quiere esto. Los sindicatos de Hollywood están muy preocupados de que la producción cinematográfica haya huido en el extranjero. Pero su solución es un subsidio federal de los Estados Unidos para contrarrestar los subsidios ofrecidos por el Reino Unido, Canadá y otros países. (Algunos legisladores demócratas están trabajando en esa idea, hasta ahora sin tener mucha tracción).

Los operadores de teatro, que luchan por mantenerse a flote después del covid, se opondrían firmemente a los aranceles sobre boletos. El público tampoco claman por pagar más por las entradas de cine.

El sentimiento político puede limitar la acción del gobierno. La semana pasada, la Comisión Federal de Comunicaciones retrocedió poco después de amenazas contra los afiliados de ABC que llevaron a que Jimmy Kimmel fuera sacado del aire durante unos días. La tierra de la oposición a ese tipo de agresión abierta incluso incluía senadores republicanos. Entonces, si bien la FCC aún podría presentar quejas contra los afiliados de ABC o tomar otras acciones, se ha llamado a su farol.

Lo mismo podría suceder aquí, mucho antes de cualquiera del caos que pueda surgir de la implementación real de la política.