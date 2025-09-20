La tarifa de visa de USD 100,000 H1-B de Donald Trump provoca preocupaciones para los indios en EE. UU.







En un movimiento que podría afectar negativamente a los profesionales indios en las visas en los Estados Unidos, presidente Donald Trump El viernes firmó una proclamación que aumentará la tarifa de las visas H1-B a un asombroso USD 100,000 anualmente, lo último en los esfuerzos de la administración para tomar medidas enérgicas contra la inmigración.

El secretario de personal de la Casa Blanca, Will Scharf, dijo que el programa de visas de no inmigrantes H1B es uno de los sistemas de ‘visa más abusados’ en el sistema de inmigración actual del país, y se supone que permite a los trabajadores altamente calificados, que trabajan en campos en los que no trabajan los estadounidenses, para ingresar a los Estados Unidos.

La administración Trump dijo que la tarifa de USD 100,000 tiene como objetivo garantizar que las personas que traigan al país sean «en realidad muy calificadas» y no reemplazan a los trabajadores estadounidenses. La medida tiene como objetivo proteger a los trabajadores estadounidenses al tiempo que garantiza que las empresas tengan un camino para contratar a «personas verdaderamente extraordinarias» y llevarlos a los Estados Unidos. Las empresas pagan a los solicitantes de los solicitantes H1B.

`Necesitamos trabajadores. Necesitamos trabajadores. Necesitamos grandes trabajadores, y esto garantiza que eso sea lo que va a suceder «, dijo Trump, mientras firmaba la proclamación en la Oficina Oval en presencia de Secretario de comercio Howard Lutnick.

Lutnick dijo que históricamente, el programa de tarjeta verde basado en el empleo permitió a 281,000 personas al año, y esas personas ganaron USD 66,000 al año en promedio, y tenían cinco veces más probabilidades de participar en programas de asistencia del gobierno. `Así que estábamos tomando el cuartil inferior, por debajo del estadounidense promedio. Era ilógico, el único país del mundo que estaba tomando el cuartil inferior ‘, dijo Lutnick.

«Vamos a dejar de hacer eso. Solo tomaremos personas extraordinarias en la cima, en lugar de aquellos que intentan tomar empleos de los estadounidenses. Van a crear negocios y crear empleos para los estadounidenses. Y este programa recaudará más de USD 100 mil millones para el Tesoro de los Estados Unidos», agregó.

Trump dijo que el país usará esa cantidad para reducir los impuestos y pagar la deuda. «Creemos que será muy exitoso», dijo Trump. Lutnick agregó que la tarifa de USD 100,000 dólares se cobrará anualmente. La medida va a afectar significativamente a los trabajadores de tecnología india que son contratados por compañías tecnológicas y otros en visas H1-B. Las visas son válidas por tres años y pueden renovarse por otros tres años.

Si una empresa patrocina a un empleado para el Tarjeta verdeLas visas se pueden renovar hasta que llegue la residencia permanente. Sin embargo, los indios en visas de trabajo en los Estados Unidos están atrapados en una espera de décadas para las tarjetas verdes y el nuevo movimiento podría tener un impacto en si pueden continuar en los EE. UU. Si sus empresas deciden no pagar la tarifa de USD 100,000 anualmente ahora requerida para retener las visas.

«Entonces, la idea es que no más estas grandes compañías tecnológicas u otras grandes empresas capacitarán a trabajadores extranjeros. Tienen que pagar al gobierno USD 100,000, luego tienen que pagarle al empleado. Por lo tanto, simplemente no es económico.

Si vas a entrenar a alguien, vas a entrenar a uno de los recientes graduados de una de las grandes universidades de nuestra tierra, entrenar a los estadounidenses. Deja de traer personas para tomar nuestro trabajo. Esa es la política aquí. Y todas las grandes empresas están a bordo. Hemos hablado con ellos sobre «, dijo Lutnick.

Trump dijo que a las compañías tecnológicas «les encanta. Realmente les encanta. Realmente les encanta. Lo necesitan ‘. vía de visa para extranjeros de habilidad extraordinaria que se comprometen a apoyar a los Estados Unidos.

Según el programa de tarjetas de oro, las personas que pueden pagar USD 1 millón al Tesoro de los Estados Unidos, o USD 2 millones, si una corporación los está patrocinando, tendrán acceso a un tratamiento de visas acelerado y un camino hacia una tarjeta verde en el país.

`Estamos recibiendo cientos de miles de millones de dólares. La tarjeta de oro recibirá cientos de miles de millones de dólares, y las empresas podrán mantener a algunas personas que necesitan. Necesitan personas de experiencia, gran experiencia. Creo que será algo fantástico, y vamos a tomar ese dinero y vamos a reducir los impuestos, vamos a reducir la deuda «, dijo Trump.

Cuando se le preguntó si la nueva tarifa de USD 100,000 se aplicará a los titulares de visas H1-B que ya están en el país, a las renovaciones o a aquellos que solicitan la primera vez desde el extranjero, dijo Lutnick: `Renovaciones, las primeras veces, la compañía debe decidir. ¿Es esa persona lo suficientemente valiosa como para tener un pago de USD 100,000 al año al gobierno, o deberían regresar a casa y deberían contratar a un estadounidense?

`Puede ser un total de seis años, por lo que USD 100,000 al año. Entonces, o la persona es muy valiosa para la compañía y Estados Unidos, o se van a partir y la compañía contratará a un estadounidense. Ese es el punto de inmigración: contrate estadounidenses y asegúrese de que las personas que entren son las mejores personas. Detén la tontería de dejar que la gente solo entre en este país en estas visas que se regalaron gratis. El presidente es cristalino. Personas valiosas solo para Estados Unidos. Detente las tonterías, dijo Lutnick.

Sobre si los CEO de tecnología, que contratan trabajadores extranjeros en visas H1-B, están preocupados por el nuevo movimiento, Trump dijo que estarán muy contentos. `Todos van a ser felices. Y podremos mantener a las personas en nuestro país que serán personas muy productivas. Y en muchos casos, estas compañías pagarán mucho dinero por eso, y están muy contentos con eso «, dijo.

