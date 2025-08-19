La tarifa de RP80 LRT JabodeBek fue bienvenida con entusiasmo, translúcida 158 mil usuarios

Yakarta, Viva -El 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia fue animado en varias regiones. No solo coloreado por eventos culturales, desfile y actividades comunitarias, sino también una serie de programas especiales de varias partes.

Uno de ellos vino de PT Kereta API Indonesia (Persero) a través del servicio LRT JabodeBek que presenta promociones arancel RP80 Específicamente del 17 al 18 de agosto de 2025. Esta promoción logró atraer la atención del público con la cantidad de usuarios que saltaron bruscamente.

Pt Kai señaló, durante dos días de la promoción, el servicio Jabodebek lrt Utilizado hasta 158,888 usuarios. El 17 de agosto, había 78,287 usuarios, y esta cifra aumentó del 18 de agosto a 80,601 usuarios.

Si se promedia, en estos dos días el Jabodebek LRT atiende a 79,444 usuarios por día. Esa cifra muestra un aumento de 3.797 usuarios o 74% en comparación con los usuarios promedio de fin de semana en agosto, que está en el rango de 45,647 usuarios por día.



Usuarios de Jabodebek LRT durante el largo aumento de la sesión de vacaciones en Isa Almasih

La densidad se ve en varias estaciones principales. La estación de Dukuh Atas Bni es el punto más concurrido con 33,950 usuarios que aprovechan y 33,592 usuarios tocan.

Seguido por la estación Harjamukti con 18,136 usuarios de Tap y 18,533 Tap Out Usuarios, así como la estación Cikoko que registró 15,460 toque y 14,591 Tap Out Usuarios.

El vicepresidente ejecutivo de Jabodebek LRT, Mochamad Purnomosidi, expresó su agradecimiento a la comunidad que ayudó a aprovechar este servicio. «Estamos felices de poder participar en el 80 aniversario de la Independencia de la República de Indonesia presentando una tarifa especial de RP80», dijo citado de un comunicado de prensa, el martes 19 de agosto de 2025.

«El entusiasmo de la comunidad es una prueba clara de que el transporte público es cada vez más aceptado como la principal opción de movilidad comunitaria», agregó.

Purnomosidi reveló que el aumento en los usuarios cuando la promoción muestra el creciente papel del transporte público en el apoyo a la movilidad urbana. Jabodebek LRT, dijo, continuará esforzándose por mantener la calidad del servicio para que las personas se sientan más cómodas usando este moderno modo de transporte.

Para terminar, el Jabodebek LRT nuevamente invitó al público a hacer del transporte público un medio de movilidad diaria. Con servicios modernos y eficientes, también se espera que el uso del transporte masivo respalde la reducción de las emisiones de carbono y realice un entorno más saludable.