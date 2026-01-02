La taquilla francesa cae un 13% en 2025 hasta los 1.170 millones de dólares

Tras un año alcista impulsado por las superproducciones locales, la taquilla francesa en 2025 cayó un 13,6% hasta 156,79 millones de espectadores, según el Junta Nacional de Cine (CNC) y informes Comscore. Según el precio medio de las entradas de 7,45 euros (8,75 dólares), la taquilla recaudó aproximadamente 1.170 millones de dólares.

Si bien la cuota de mercado de las películas francesas aumentó al 37,7% -lo que «no tiene rival en ningún otro lugar de Europa», según el CNC- la taquilla sufrió por la ausencia de una tienda local y estuvo esencialmente dominada por la película de Hollywood. Disney se llevó los tres primeros puestos del año con “Zootopía 2”, que encabezó la lista con 6,18 millones de espectadores, seguida de “Lilo & Stitch” (5,10 millones) y “Avatar: Fire & Ash” de James Cameron (4,58 millones). Luego vino el drama sobre carreras de Brad Pitt de Apple y Plan B “F1: The Movie” (3,31 millones) y “Jurassic World: Renaissance” de Universal (2,97 millones).

El mayor éxito local de 2025, “Dios salve al Tuche”, quinta entrega de la franquicia de comedia de Pathé, vendió alrededor de 3 millones de entradas y fue la única película francesa que se ubicó entre las diez primeras (en el sexto lugar). Cuatro películas locales aparecieron entre las 30 primeras, en particular el ambicioso thriller de ciencia ficción “Dog 51” de Cedric Jiménez. Un marcado contraste con 2024, cuando las tres mejores películas francesas de 2024 (“Un poco más”, “El conde de Montecristo” y “Latidos del corazón”) habían recaudado 25 millones de espectadores en conjunto.

A nivel internacional, Francia fue el mercado que “mostró la caída interanual más severa en 2025”, dijo Comscore en su informe, señalando que mercados como Alemania, China y Australia registraron crecimiento. Estados Unidos y Canadá experimentaron un ligero aumento en los ingresos de taquilla, mientras que el Reino Unido terminó el año en el mismo nivel que en 2024. Pero el CNC señala que Francia sigue albergando a la principal nación de cinéfilos de Europa. Alemania cerró el año con aproximadamente 85 millones de espectadores, seguida de Italia con 67 millones y España con 65 millones, según el CNC.

La variedad de películas locales estrenadas a lo largo del año contribuyó a la alta participación de mercado. Varios títulos franceses registraron buenas rachas; por ejemplo, “Once Upon My Mother” de Ken Scott superó los 1,4 millones de entradas, “Un ours dans le Jura” de Franck Dubosc alcanzó alrededor de 1,4 millones y “La mujer más rica del mundo” de Thierry Klifa con Isabelle Huppert vendió cerca de 900.000 entradas.

Como suele ocurrir en Francia, el cine de autor siguió siendo un punto brillante, ofreciendo éxitos inesperados y superando las expectativas. El CNC citó el buen desempeño de “One Battle After Another” de Paul Thomas Anderson, “Sirât” de Oliver Laxe, “The Secret Agent” de Kleber Mendonça Filho, “It Was Just an Accident” de Jafar Panahi, “Sentimental Value” de Joachim Trier, “Arco” de Ugo Bienvenu y “The Little Sister” de Hafsia Herzi.

“2025 fue un año mixto para el cine teatral, con un mercado en declive debido a la falta de películas unificadoras y éxitos sorpresa como en 2024, pero con un fuerte repunte a finales de año, impulsado por una fuerte oferta de películas, especialmente americanas”, afirmó Gaëtan Bruel, presidente del CNC. “Este resultado no debe eclipsar la relevancia de nuestro modelo a largo plazo: una red de salas con una densidad incomparable que permite que una amplia variedad de películas llegue a todos los públicos, y una cuota de mercado para las películas nacionales que hace de Francia una excepción en Europa y en el mundo”.

El año terminó con un repunte, impulsado por un grupo de fotografías estadounidenses. Además de “Zootopia 2″ y “Avatar: Fuego y Ceniza”, el thriller erótico de Sydney Sweeney y Amanda Seyfried “The Housemaid” (estrenado en Francia por Metropolitan Filmexport) fue un éxito de finales de año, estrenado el 24 de diciembre y con 1,1 millones de espectadores en sólo una semana, así como el documental sobre la naturaleza, “Le chant des forets”, de Vincent Munier, con 360.000 espectadores.

Bruel es optimista sobre las perspectivas para 2026. Refiriéndose al buen desempeño de las películas dirigidas por directores, argumentó que el público francés se siente atraído por “ofertas originales y atrevidas”. Y añadió: “Desde este punto de vista, 2026 promete ser un año muy rico”.

Entre los estrenos más prometedores de 2026 citados por la Federación Nacional de Expositores (FNCF) se encuentran: “La Odisea” de Christopher Nolan, “Disclosure Day” de Steven Spielberg, “Toy Story 5” de Andrew Stanton, “De Gaulle” de Antonin Baudry y “Marsupilami” de Philippe Lacheau. También están en proyecto “Dune: Part 3” de Denis Villeneuve, “The Entertainment System is Down” de Ruben Ostlund, “Paper Tiger” de James Gray y “Digger” de Alejandro González Iñárritu.

Las 10 películas más taquilleras francesas (en espectadores) en 2025:

“Zootopia 2”: 6,18 millones

“Lilo y Stitch”: 5,10 millones

“Avatar: Fuego y Ceniza”: 4,58 millones

“F1: La Película”: 3,31 millones

“Mundo Jurásico: Renacimiento”: 2,97 millones

“Dios salve al Tuche”: 2,95 millones

“Una película de Minecraft”: 2,66 millones

“Mufasa: El Rey León”: 2,64 millones

“Cómo entrenar a tu dragón”: 2,55 millones

“Misión: Imposible – El ajuste de cuentas final”: 2,46 millones