La taquilla de verano no alcanzará los $ 4 mil millones

En el verano, Hollywood fue optimista porque varios éxitos de taquilla prometedores podrían impulsar las ventas de boletos por encima de $ 4 mil millones por segunda vez desde la pandemia. Pero a medida que la temporada termina, está claro que la taquilla nacional no alcanzará ese elevado punto de referencia.

Los ingresos generales del 1 de mayo al 24 de agosto han alcanzado los $ 3.53 mil millones, según ComScore. La temporada de palomitas de maíz es típicamente el período más rentable para el negocio del cine, con los ingresos que representan regularmente alrededor del 40% de la taquilla anual. Pero los ingresos nacionales solo han superado la cifra de $ 4 mil millones una vez, durante los días de gloria de «Barbenheimer» en 2023.

«Lilo & Stitch» de Disney es la película más taquillera del verano (y año) con $ 421 millones en América del Norte y $ 1.03 mil millones a nivel mundial. Es el único lanzamiento de 2025 en cruzar $ 1 mil millones. Otros puntos brillantes fueron «Jurassic World: Rebirth» con $ 844 millones, «Cómo entrenar a su dragón» con $ 626 millones, «Superman» con $ 604 millones, «F1: la película» con $ 603 millones, el éxito independiente de A24 «materialistas» con $ 85 millones y el durmiente de Zach Cregger «Arma» con $ 199 millones hasta la fecha.

Pero esas victorias de taquilla no fueron suficientes para compensar un número de carpas de bajo rendimiento, como «Thunderbolts» ($ 382 millones) y «»Los cuatro fantásticos: primeros pasos«($ 471 millones), ninguno de los cuales estuvo a la altura de las alturas de las películas de Marvel anteriores, así como el» Elio «de Pixar ($ 150 millones),» Mission: Impossible – The Final Reckoning «($ 597 millones) y» M3Gan 2.0 «($ 39 millones). En la última» Misión: Imposible «, la película superó los $ 400 millones de $ 400 millones hace que sea un mayor minorista que sea un caso mayor de un caso. Decepciones, la temporada carecía de una sensación fugitiva sobre el tamaño y la escala de «Inside Out 2» de 2024 ($ 1.69 millones), «Barbie» de 2023 ($ 1.44 mil millones) o «Top Gun: Maverick» ($ 1.49 mil millones) de 2022.

«En el papel, 2025 se jactó de una de las pizarras más fuertes de las películas de verano», dijo el analista senior de comscore Paul Dergarabedian. «Lo que no se consideró fue que el ecosistema de la película de verano es muy frágil; no hay margen de error. Agosto de este año es cuando las cosas realmente se desaceleraron. Y sin un aplastamiento de julio como ‘Deadpool & Wolverine del año pasado,’ el impulso se dolió en el tramo de la temporada».

Los ingresos de este año lograron mejorar el recorrido de $ 3.52 mil millones del verano pasado, dirigido por «Inside Out 2» y «Deadpool y Wolverine», así como el recuento de 2023 de $ 3.41 mil millones, anclado por «Top Gun: Maverick». Pero la venta de entradas aún no ha regresado a los máximos previos a la pandemia como la recompensa de $ 4.38 mil millones de 2019, según ComScore.

Las fortunas en general pueden tardar un tiempo en recuperarse. Esto se debe a que la lista de la película de otoño le falta un éxito seguro. Sin embargo, Hollywood depende de la fuerza en los números con una gran cantidad de próximos lanzamientos de septiembre como «The Conjuring: Last Rites», «Downton Abbey: The Grand Finale», Thriller Sports «Him» y Paul Thomas Anderson y Leonardo DiCaprio «One Battle After Otro». Luego está la secuela de ciencia ficción «Tron: Ares» y la adaptación de videojuegos «Mortak Kombat II» en octubre. Pero salvo un éxito para dormir, no se espera que los negocios comiencen a retumbar nuevamente hasta que «Wicked: For Good» y «Zootopia 2» abran alrededor del Día de Acción de Gracias.

«Agosto, septiembre y octubre son los meses más lentos del año cinematográfico», dice David A. Gross, quien dirige la firma de consultoría de películas Franchise Entertainment Research. «La taquilla del año en 2025 debe continuar ganando en 2024, pero será a un ritmo lento».