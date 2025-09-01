La taquilla de verano de China sube a $ 1.6 mil millones, informa Maoyan

PorcelanaLa temporada de taquilla de verano 2025 generó RMB11.97 mil millones ($ 1.67 mil millones), un 2,7% más que el año pasado, con admisiones que alcanzan los 321 millones, el segundo más alto en cinco años, según un nuevo informe del Instituto de Investigación Maoyan.

El precio promedio del boleto cayó a $ 5.04, el segundo más bajo durante el período, impulsado por tarifas de distribución reducidas y campañas de subsidio de boletos. El informe señala que los precios flexibles ayudaron a levantar el entusiasmo de la audiencia, con las tasas de ocupación en el segundo lugar entre las últimas cinco temporadas de verano.

Dos películas cruzaron la marca de RMB1 mil millones ($ 140 millones), a la par con 2024, mientras que el número de títulos recaudó entre RMB500 millones y RMB 1 mil millones aumentó. Las películas locales aumentaron ligeramente su participación en el mercado, mientras que las películas importadas continuaron una recuperación de dos años. Los tres principales lanzamientos representaron casi la mitad de los ingresos de la temporada, subrayando lo que los analistas llaman el «efecto Matthew», una dinámica donde algunos éxitos de taquilla capturan una parte desproporcionada del mercado, dejando títulos más pequeños con menos visibilidad.

Los títulos de mayor recaudación de la temporada fueron «Muerto de los derechos«»Nadie«Y» El borde de la sombra «. «Nadie», una característica animada en 2D, estableció un nuevo récord en el historial de taquilla de China para el formato, recaudando más de RMB1.46 mil millones ($ 197 millones).Ne zha 2«Que elevó el techo comercial para la animación nacional.

Entre las importaciones, «Jurassic World: Rebirth» liderado con RMB567 millones ($ 77 millones), reafirmando el atractivo de la IP global establecida. La diversidad del Top 10, que también incluía «The Legend of Hei 2», «F1: The Movie» y «The Stage», reflejó una demanda de audiencia más amplia en todos los géneros.

Lai Li, analista de mercado de Maoyan Entertainment, destacó la interpretación destacada de Animation, el creciente segmento de espectadores senior impulsado por «The Stage» y Oportunidades en el desarrollo de IP. «Mirando hacia el futuro, el mercado cinematográfico chino debe centrarse más en la creación de contenido en sí, utilizando contenido diverso y de alta calidad para satisfacer las demandas cada vez más sofisticadas, segmentadas y racionales de la audiencia, promoviendo así el desarrollo del mercado estable y próspero», dijo Lai.