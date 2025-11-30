La taquilla de Indonesia enfrenta volatilidad a pesar de los éxitos

El mercado cinematográfico de Indonesia está experimentando una volatilidad significativa en 2025, con cifras de taquilla fluctuando a pesar de los grandes éxitos, según líderes de la industria que hablaron en el Mercado JAFF panel “Testigos expertos: la transformación de la taquilla de Indonesia vista desde casa y en el extranjero”.

Angga Dwimas SasongkoEl cineasta y fundador y director ejecutivo del grupo Visinema, reveló que si bien el largometraje animado “Jumbo«, producida por la compañía, logró casi 11 millones de entradas este año para convertirse en la campeona de taquilla de todos los tiempos del país, mientras que en otros meses las ventas de entradas cayeron por debajo de los 3 millones. Los siete años de producción de la película representan un cambio estratégico para los productores indonesios que buscan un crecimiento sostenible más allá de los ingresos de las salas nacionales.

«Siempre tenemos éxito cuando intentamos ser diferentes», dijo Sasongko, señalando que la estrategia de contraprogramación de Visinema ha dado resultados consistentemente. Sin embargo, enfatizó la necesidad de una reestructuración de la industria, sugiriendo un límite potencial de 160 películas al año para abordar la sobresaturación del mercado.

El panel con el productor. Todd Brown Destacó los persistentes desafíos de exhibición de Indonesia. A pesar de haber pasado de una importante cadena de cines hace 15 años a tres en la actualidad, el país sigue estando muy poco proyectado. Los precios medios de los billetes inferiores a 3 dólares, en comparación con los más de 8 dólares de Tailandia, dificultan la inversión en infraestructura a gran escala.

Brown, ex jefe de adquisiciones internacionales de XYZ Films, observó que si bien la calidad de producción básica de Indonesia ha aumentado sustancialmente, el techo para el talento internacional innovador permanece sin cambios. “Seguimos hablando de las mismas personas” de hace 15 años, señaló, y pidió un mejor intercambio de conocimientos entre cineastas consagrados y emergentes.

La prohibición del mercado de doblar películas extranjeras y la generosa estructura de reparto de ingresos 50-50 con los exhibidores han creado un modelo de distribución inusualmente directo entre el productor y el cine, haciendo que los distribuidores tradicionales sean en gran medida irrelevantes en el ecosistema actual.