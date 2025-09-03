La taquilla ‘Conjuring 4’ proyecta un debut de más de $ 50 millones

«Conjuring: los últimos ritos«Debería devolver la vida de la taquilla.

La última entrada en Warner Bros. y la franquicia de terror Supernatural de New Line apuntan a $ 50 millones o más en su primer fin de semana. El estudio predice con cautela un inicio de $ 35 millones, mientras que los servicios de seguimiento independiente creen que el número final podría ser superior a $ 55 millones.

A nivel internacional, «Conjuring: The Last Rites» apunta a otros $ 50 millones de 66 territorios para un lanzamiento global que podría estar por encima de la marca de $ 100 millones.

Esa venta de entradas sería una gran bendición para los dueños de cine después de que el importante tramo de verano terminara con una nota oprimida. La temporada de palomitas de maíz terminó oficialmente con ingresos nacionales en $ 3.67 mil millones, un 0.2% menos que 2024 y 10.2% desde 2023, según ComScore. Aunque la alineación se veía fuerte en el papel, la cosecha de aventuras de cómics y secuelas de acción no fue suficiente para llevar las ventas de entradas a $ 4 mil millones como se esperaba.

«The Last Rites», que costó $ 55 millones, podría consolidar un nuevo récord de fin de semana de apertura para el universo «Conjuración». Actualmente, el lanzamiento más grande de la franquicia pertenece al viaje original de 2013, «The Conjuring», con $ 41 millones. Mientras tanto, las secuelas, «The Conjuring 2» de 2016 y «Conjuring: The Devil Made Me Do It» de 2021, debutó respectivamente a $ 40 millones y $ 24 millones, mientras que aparecen simultáneamente en HBO Max. A través de ocho películas (los spin-off incluyen «Annabelle» y «The Nun»), el universo «Conjuring» ha aumentado silenciosamente para convertirse en la franquicia de terror más taquillera en la historia con $ 2.3 mil millones combinados. Y los presupuestos de producción suelen ser modestos, lo que hace que algunos márgenes de ganancia de miedo aterrador.

Patrick Wilson y Vera Farmiga están regresando como investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren que están tratando de vencer a un demonio de la casa de una familia. Michael Chaves, quien dirigió la película anterior de la serie, regresó detrás de la cámara, mientras que James Wan, quien creó la propiedad inclinada oculta, y Peter Safran están de regreso como productores.

«Conjuring: The Last Rites» podría extender una notable racha ganadora para Warner Bros. después de los éxitos teatrales de «A Minecraft Movie», «Sinners», «Final Destination Bloodlines», «F1: The Movie» (que el estudio distribuyó para Apple), «Superman» y «Armas». Es un regreso notable para los jefes de Warner Bros. Michael De Luca y Pam Abdy dado que no hace mucho tiempo «Mickey 17», «The Alto Knights» de Robert de Niro y «Joker: Folie à Deux» falló principalmente en la taquilla.

También este fin de semana, Disney está llevando a «Hamilton», una grabación del Smash de Broadway que ha estado disponible para ver en Disney+ desde 2020, a la pantalla grande. Debido a la pandemia, el estudio lanzó la versión filmada del exitoso musical directamente en su servicio de transmisión en lugar de una carrera teatral planificada en 2021. «Hamilton» está rastreando de $ 6 millones a $ 7 millones de 1,800 teatros. Eso parece representar una cantidad decente de personas que todavía quieren estar en la habitación donde sucede.