La tabla de profundidad de Packers revela un papel importante para el novato WR Matthew Golden

Matthew Golden ha ido de la universidad a comenzar en la NFL para uno de los favoritos del Super Bowl en menos de nueve meses.

El Packers de Green Bay La selección de draft de primera ronda se presentó como un receptor abierto inicial en su tabla de profundidad no oficial que se reveló el martes.

Golden, por supuesto, fue elegido 23 en general de la Universidad de Texas y técnicamente fue la cuarta anotación elegida en el draft del año pasado, aunque Travis Hunter del Jaguars de Jacksonville (No. 2) fue oficialmente listado como un esquinero.

El nativo de Houston fue uno de los dos jugadores en ejecutar una carrera de 40 yardas de menos de 4.3 yardas en la NFL Combine en Indianápolis en marzo. Aún así, fue recogido detrás de sus compañeros de Hunter, Tetairoa McMillan del Panteras de Carolina (No. 8) y suavizar el asesinato del Tampa Bay Buccaneers (No. 19).

Los Packers, que fueron 11-6 en 2024 y cayeron en la ronda de comodines. Filadelfia Eaglesabrirá su temporada 2025 contra el Leones de Detroit el domingo en Lambeau Field.

¿Matthew Golden va a comenzar el domingo?

Los Packers han luchado contra las lesiones en su cuerpo receptor, a saber, el receptor No. 1 Christian Watson, quien todavía está en la lista físicamente incapaz de realizar (PUP) después de que se rompió su ACL en la Semana 18 contra el Bears de Chicago.

Sin embargo, cuando revisa la tabla de profundidad de tres ancho en el sitio web de los Packers, el nombre de Golden se enumera junto con sus compañeros de entrada Romeo Doubs y Jayden Reed, y antes del titular Dontayvion Wicks.

Golden ha perseverado a través de las dificultades en su joven vida de Estar sin hogar para ver a su abuela perder la casa de su familia. Sin embargo, Golden continúa elevándose por encima.

«Es bueno ver a Matthew Golden como titular», dijo Joe Arrigo, director de operaciones de fútbol en Herarchy Sports Group y un comentarista de la NFL desde hace mucho tiempo, en X (anteriormente Twitter). «No solo con él siendo una selección de primera ronda, sino que, según todos los informes, lo ha encendido desde que llegó a Green Bay, y se ha ganado esa distinción».

Arrigo también planteó el potencial para que su espacio de receptores mejore aún más una vez que Watson regrese y, aunque Keisean, Nixon figuraba como especialista en regreso del equipo, sugirió que también estaba abierto a la alteración, con la posible incorporación de ex Jefes de Kansas City Burner Mecole Hardman.

«La profundidad del receptor amplio se ve tan bien como se anuncia y solo mejorará una vez que Christian Watson regrese más temprano que tarde», publicó Arrigo. «El especialista de regreso, creo, podría ser diferente cuando el juego se inicie el domingo por la tarde. Con Hardman es probable que sea elevado semanalmente, probablemente será el principal regresador».

¿Qué número es Matthew Golden?

Golden usó el número 2 tanto en Houston como en Texas, pero fue el número 22 durante el campamento de entrenamiento, ya que el mariscal de campo suplente Malik Willis usa el número 2 para los Packers, y Golden seguramente no tiene dinero comercial por un número de números a pesar de su contrato totalmente garantizado de cuatro años y más de $ 10 millones.

Sin embargo, un vistazo rápido a la lista de los Packers muestra a Golden con el No. 0, un número que ningún jugador de los Packers ha usado en un juego de temporada regular antes.

Sin embargo, con el ala defensiva recientemente adquirida Micah Parsons recibiendo el No. 1, es el primer jugador de los Packers en ponerse ese número desde Curly Lambeau, para quien se nombra el campo local del equipo, hace 100 años, tal vez las tendencias de los números uniformes están cambiando en Titletown.