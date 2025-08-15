La suspensión propuesta por la NFL para los Jefes WR Rashee Rice reveló

Con la semana 1 en el horizonte, una nube oscura continúa colgando sobre el Jefes de Kansas City. Receptor ancho Rashee ArrozLa situación legal puede haber sido resueltoPero el receptor de Star Pass aún no ha sido suspendido oficialmente por la NFL después de su accidente múltiple de marzo de 2024.

El 14 de agosto, se informó que un La audiencia del 30 de septiembre se estableció por la materia de arroz. Su audiencia disciplinaria con la NFL se llevará a cabo ante la jueza Sue L. Robinson, quien procedió sobre el Deshaun Watson Caso hace años. Este nuevo desarrollo abrió la puerta para que Rice jugara en los primeros cuatro juegos de la temporada regular de los Chiefs.

El 15 de agosto aporta aún más contexto a la situación. Tom Pelissero de NFL Media Desglosó la línea de tiempo propuesta por la NFL para una suspensión de arroz y por qué condujo a la audiencia.

Pelissero: la NFL propuso la suspensión de arroz Rashee de al menos 10 juegos

Es un shocker. Según Pelissero, la liga lanzó una suspensión de al menos 10 juegos.

«Entiendo que la NFL inicialmente propuso una suspensión larga: juegos de dos dígitos para Rashee Rice», dijo Pelissero. «El abogado y los agentes de Rashee Union y Rashee Rice defendieron una suspensión mucho más corta, en parte porque no hay precedente para suspender a alguien durante más de media temporada en un caso como este».

Las cosas no se detienen ahí. Pelissero agregó que aunque la fecha de la audiencia se finaliza con Robinson, Rice puede nunca llegar a ese punto. Todavía está sobre la mesa que ambas partes acuerden una línea de tiempo de suspensión revisada antes del 30 de septiembre. En ese caso, su ventana de elegibilidad de las semanas 1-4 podría verse afectada.

«Todavía existe la posibilidad de que las partes puedan unirse y aceptar un acuerdo en una suspensión que permita que el arroz se suspenda al comienzo de la temporada», dijo Pelissero. «Si no, entonces sería elegible durante al menos esos primeros tres juegos. Pero dado el hecho de que no solo el proceso de toma de decisiones, sino las apelaciones potenciales podrían extender ese proceso a octubre o noviembre si es ante el juez Robinson, esto es algo que podría poner en peligro su disponibilidad para la postemporada «.

En el momento del caso legal de Rice llegando a su conclusión a mediados de julio, Mike Florio de Pro Football Talk supuso que la NFL proponer una suspensión de 10 juegos. Con el informe de Pelissero que indica exactamente eso, ahora hay una comprensión más clara de por qué el equipo de Rice quiere involucrarse a un tercero.

Rice & Chiefs que intentan mantenerse en el camino mientras tanto

Hablando con los medios locales el 3 de agostoRice expresó lo agradecido que es por todo ahora que un error importante está en el espejo retrovisor.

«Qué valiosa es cualquier oportunidad y en cualquier momento», dijo Rice. “Esto justo aquí, podamos estar en el campo y poder ser entrenados por el entrenador [Andy] Reid y tener un gran mariscal de campo es honestamente un regalo. Es una bendición. Honestamente, para no aprovechar oportunidades como esta «.

Sin embargo, decir y hacer las cosas correctas no cambia el pasado. En algún momento esta temporada, se espera que Rice pierda el tiempo. Diez juegos es un precio considerable a pagar. Quizás Robinson lanza algo diferente o tal vez la NFL y la NFLPA llegan a un acuerdo abreviado. Todavía hay mucha incertidumbre con respecto a esta situación, incluso con la claridad proporcionada por Pelissero.

Mientras tanto, Rice intentará retroceder donde lo dejó la temporada pasada antes de una lesión. En las semanas 1-3 de 2024, él era el objetivo principal de los Chiefs. Al transportar en 24 pases para 288 yardas, la antigua selección de segunda ronda estalló de manera importante. Su regreso, cuando se combina con Xavier digno y Marquesa «Hollywood» BrownPodía ver la ofensiva de Kansas City recuperarse en 2025-26.

Sin embargo, el arroz debe estar disponible para que eso suceda, lo que sigue fuera de su control.