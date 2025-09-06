La suspensión de la detención delpedro depende de la «generosidad» del investigador

Yakarta, Viva – Solicitud la suspensión de la detención para el director de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaenha sido enviado a la policía metropolitana de Yakarta.

Esto fue revelado por Maruf Bajammal como el abogado de Delpedro CS. Aun así, no hubo respuesta de la policía con respecto a la solicitud de suspensión de la detención.

«Tomamos la iniciativa y habíamos presentado una suspensión de detención a nuestros clientes. Hasta ahora no ha habido respuesta relacionada con nuestra suspensión, ya sea o no», dijo, el sábado 6 de septiembre de 2025.

Fundación Lokataru Foto : Fundación Instagram/Lokataru

Destacó la cuestión de la suspensión de esta detención. Según él, la suspensión de la detención se consideró problemática.

«Significa que todo se entrega a la generosidad del investigador. Si son generosos, se otorgará, si no están contentos, no se otorgará, no hay un estándar claro», dijo.

Maruf dijo que la detención de su cliente solo se sumaría a la opresión de la institución correccional (LAPAS). Según él, no hay una razón fuerte para que la policía arreste a sus clientes. Se sospecha que la detención de su cliente está cargada de cargo político.

«Qué hay allí si se lleva a cabo la detención, los centros de detención estarán llenos», dijo.

Informó anteriormente, la policía reveló después del examen como sospecharEl director de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen, fue detenido oficialmente.

«Es cierto que se ha llevado a cabo la detención», dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, la comisionada de policía Ade Ary Syam Indradi, jueves 4 de septiembre de 2025.

Para tener en cuenta, un total de seis personas fueron nombrados sospechosos en acción anarquista durante la manifestación que tuvo lugar desde el 25 de agosto de 2025.

«Hay seis sospechosos que hemos nombrado y actualmente estamos siendo llevados a cabo o en la etapa de examen como sospechosos», dijo el Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado de Policía Ade Ary Syam Indradi, martes 2 de septiembre de 2025.

Los seis son el Director Ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen (DMR), luego el personal de Lokataru, Muzaffar Salim (MS), entonces Syahdan Husein (SH), quien es el administrador Instagram @gejayanmemang. Luego está Khariq Anhar Instagram Admin Alliance del Estudiante del Demandante (AMP), Rap como Profesor R (Molotov Courier and Courier), así como Figha (FL), mujeres que incitan a través de Tiktok.