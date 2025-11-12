La suspensión de Jimmy Kimmel era peligrosa e impensable

Jennifer Aniston dijo revista elle como parte de su serie de portada Mujeres en Hollywood, que fue “muy peligroso” cuando ABC retiró a su amiga de toda la vida. Jimmy Kimmel salió del aire en septiembre debido a los comentarios que hizo sobre la muerte a tiros de Charlie Kirk.

«Están sucediendo cosas impensables», dijo Aniston. «Es muy peligroso y muy desafortunado. Pero al final del día, somos los espectadores. Nos suscribimos a estas redes y servicios de streaming, así que todo se reduce a la gente y sus voces. Todas esas cancelaciones de suscripciones lo dicen todo».

Aniston es refiriéndose a los informes que la suspensión de Kimmel resultó en un aumento de Disney+ y Hulu Cancelaciones de suscripciones por parte de consumidores indignados por la decisión de ABC. Según la firma de investigación Antenna para el mes de septiembre de 2025, la tasa de cancelación de Disney+ en EE. UU. promedió el 8% (el doble de la estimación del 4% para los dos meses anteriores), mientras que la tasa de cancelación de Hulu para el mes fue del 10%, el doble del 5% de los dos meses anteriores.

En su 15 de septiembre monólogo poco después de que arrestaran al presunto asesino de Kirk, Kimmel bromeó: «Alcanzamos nuevos mínimos durante el fin de semana con la pandilla MAGA tratando de caracterizar a este chico que mató a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos». La línea hizo que suspendieran al presentador nocturno. Cuando volvió al aire el 23 de septiembre, un emocionado Kimmel dijo que nunca fue su intención “tomar a la ligera el asesinato de un joven”.

La decisión de ABC de suspender a Kimmel no le cayó bien a muchos en Hollywood. Óscar Isaac titulares recientes por decir que “no estaba tan abierto” a trabajar con Disney (la empresa matriz de ABC) en otra película de “Star Wars” inmediatamente después de la suspensión de Kimmel. El actor agregó: «Si pueden resolverlo y, ya sabes, no sucumbir al fascismo, sería genial… si eso sucede, entonces sí, estaría abierto a tener una conversación sobre una galaxia lejana. O cualquier cantidad de otras cosas».

Aniston, mientras tanto, tenía este mensaje para enviar a los estadounidenses en medio de la división política actual: «Todos necesitamos escuchar a ambas partes. Eso es lo que hemos perdido. Hemos perdido la comunicación, hemos perdido sentarnos frente a una mesa y tener una discusión que sea productiva, aprendiendo unos de otros. Se siente como si todos estuvieran estancados en sus posiciones y es mi camino o la autopista, y así no es como funciona el mundo».

Dirígete a sitio web de elle para leer el último perfil de Aniston en su totalidad.