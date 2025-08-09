¡La supuesta corrupción de la cuota de Hajj de Terendus, el KPK comenzó a investigar!

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) comenzó a participar en el colchón de la corrupción de la congregación en la determinación de la organización de cuotas y adoración haji en el Ministerio de Religión 2023-2024. Esto fue revelado por la tarea de actuación para el diputado de aplicación y ejecución del KPK Asep Guntur Rahayu.

«El KPK ha encontrado un evento que se sospecha como un acto criminal de corrupción relacionado con la determinación de las cuotas y la implementación de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, por lo que se concluyó para la investigación», dijo, el sábado 9 de agosto de 2025.

ASEP dijo que su partido había emitido una orden de investigación pública (Sprindik) relacionada con el caso.

«Con la imposición del párrafo del Artículo 2 (1) y/o el artículo 3 de la ley número 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción enmendados por la ley 20 de 2001 Jo. Artículo 55 párrafo (1) a 1 del Código Penal», dijo.

Anteriormente, el KPK el 7 de agosto de 2025 anunció que la investigación del caso había entrado en la ronda final después de solicitar una declaración del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qouumas.

Mientras tanto, el Comité Especial del Cuestionario DPR RI Hajj afirmó anteriormente encontrar una serie de irregularidades que ocurrieron en la implementación de la peregrinación en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de la cuota 50:50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de ocho por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)