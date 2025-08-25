‘La suprema’ hemer Felipe Holguin para dirigir ‘este bolero es para’ ita »

Felipe Holguin de Colombia, cuyo «La Suprema» repitió su país en el 97th Los Premios de la Academia han abordado el proyecto elogiado «Este bolero es para ‘ITA'» de Red Collision Studios.

Escrito por Camila Caballero de Red Collision, el drama transfronterizo ha estado ganando el reconocimiento en su trayectoria de desarrollo, enganchando cuatro premios en el Festival de Cine de Guadalajara (FICG), un premio de postproducción de la compañía francesa Cercle Rouge en el reciente mercado audiovisual de Bogotá (Bam) y un acuerdo de coproducción con EFD Studios.

Una historia de amor y resiliencia en medio de la turbulencia de una crisis fronteriza, sigue a Gustavo, un presentador de radio dedicado en Táchira, Venezuela, quien divide su tiempo entre su trabajo y cuidando a su esposa en silla de ruedas. Cuando la consola de la estación se descompone, decide cruzar a Colombia para repararla, pero un cierre inesperado de la frontera lo dejará varado. Desesperado por comunicarse con su esposa, Gustavo concibe un gesto tanto romántico como ingenioso: una transmisión de radio del Bolero que primero los hizo enamorarse.

«Quiero retratar cómo, en medio de las dificultades políticas y el peso de la realidad, la vida cotidiana permanece llena de pequeños gestos de amor y memoria. La historia no se centra en el conflicto en sí, sino en cómo ese amor se transforma en una fuerza resistente, capaz de cruzar la distancia. Quiero que la película respire como un Bolero: con los echos, con los ecos, con el nostalgia de lo que ha sido perdido y el silencioso

Los productores de colisión roja Vanessa Gómez y Sebastián Caballero lo describen como «un proyecto con un corazón latido y una resonancia universal: una historia de amor tierna y profundamente humana vista a través de la lente de la vejez, donde cada mirada, cada recuerdo, lleva el peso de su vida juntos», agregando: «En un mundo donde se divide, es que nos recuerda que los amor transcienden todos ellos» «.» «.

«La Suprema», que tenía su estreno mundial en Toronto en 2023, fue un comienzo auspicioso para Holguin, dado que era su función de debut. Variedad lo aclamó como un drama de boxeo que era «en un alcance modesto, grande en el corazón». Ubicado en una remota aldea colombiana sin electricidad, una joven hace todas las paradas para que su ciudad vea a su tío pelear en un partido de boxeo del campeonato mundial. Antes de «La Suprema», dirigió una serie de cortometrajes, documentales y videos musicales.

Las otras películas de Red Collision Studios incluyen el thriller «The Judge’s Shadow», Dramedy «Un cierto Alonso Quijano», ambas dirigidas por Libia Stella Gómez, y «Stay Out of the Water» por Octavio Revol Molina.